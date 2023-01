Dop Igp, Frascarelli: senza ricerca e innovazione perderemo primato, come avvenuto per olivicoltura. Investire su conoscenza. VIDEOINTERVISTA

“Siamo primi nel mondo e in Europa sia dal punto di vista economico e del fatturato che per numero di DOP e IGP. Bisogna essere bravi anche dal punto di vista culturale e scientifico perché senza innovazione il primato si perde. Noi l'abbiamo visto anche in altre storie dell'agricoltura, difatti noi siamo i primi nel vino e nella viticoltura perché abbiamo innovato, mentre nella olivicoltura abbiamo perso e stiamo arretrando. Qual è la differenza? È la conoscenza, la ricerca e l'innovazione che nella viticoltura ha portato risultati, al contrario della olivicoltura in cui, purtroppo, questo non è avvenuto.

Nelle DOP IGP dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo investire sulla conoscenza, sulla ricerca, sull'innovazione. E questo già c'è in Italia e il simposio odierno ha la caratteristica di poterlo mettere in evidenza con un'iniziativa di una giornata in cui tutta la conoscenza italiana può essere messa a valore.”

Così ad AGRICOLAE Angelo Frascarelli, presidente Ismea e Comitato scientifico Qualivita, a margine della presentazione di ITALIA NEXT DOP - 1° Simposio Scientifico Filiere DOP IGP, organizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con Origin Italia, CSQA, Agroqualità e Poligrafico e Zecca dello Stato, per diffondere la ricerca scientifica nelle filiere nazionali a Indicazione Geografica.