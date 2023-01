Dop Igp, Guidi (Qualivita): mondo della ricerca, Consorzi e politica siano sullo stesso tavolo di discussione. VIDEOINTERVISTA

“Oggi parliamo di prodotti di qualità che già per loro natura non avrebbero bisogno di ulteriori parole, ma la ricerca scientifica quando parla di qualità lo fa a 360 gradi.

Questi sono prodotti di eccellenza che hanno -in virtù dei loro attributi e delle loro caratteristiche peculiari di coltivazione, trasformazione e produzione- delle qualità in più. Però è importante, e questo è ciò che vuole realizzare questo simposio, che il mondo della ricerca e il mondo dei Consorzi siano sullo stesso tavolo di discussione. La politica poi dovrà fare delle scelte importanti in base a quello che verrà fuori da questo simposio, perché parliamo di prodotti di eccellenza italiana ed è quindi chiaramente importante non solo tutelarle ma studiare ancora di più le loro qualità”

Così ad AGRICOLAE Lucia Guidi, Comitato scientifico Qualivita, a margine della presentazione di ITALIA NEXT DOP - 1° Simposio Scientifico Filiere DOP IGP, organizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con Origin Italia, CSQA, Agroqualità e Poligrafico e Zecca dello Stato, per diffondere la ricerca scientifica nelle filiere nazionali a Indicazione Geografica.