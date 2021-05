Dop Igp Sicilia, Qualivita-Origin. Rosati: Consorzi di tutela centrali per organizzare filiera in modo coeso e armonioso. Non disperdere il valore

"Quella di oggi è una iniziativa che vuole raccontare il futuro delle Dop e Igp, e che interesserà tre regioni italiane: Sicilia, Emilia- Romagna e Veneto, con un evento conclusivo a Milano il prossimo 20 maggio” dichiara Mauro Rosati, Direttore Fondazione Qualivita, nel corso del webinar “Dop Igp incontrano il futuro: il caso Sicilia” organizzato da Fondazione Qualivita e Origin Italia in collaborazione con McDonald’s.

“La Sicilia è una terra ricca, con 153mila aziende agricole ed è la prima regione per superficie bio in tutta Italia, oltre ad essere la regione agrumicola più importante col 60% della produzione. Sul fronte delle Dop Igp in Sicilia abbiamo 66 prodotti, di cui 35 del settore agroalimentare per un valore di 35 mln euro e 31 del settore vino per un valore di 470 mln euro. La Sicilia è la nona regione per impatto economico sul sistema Dop Igp” evidenzia Rosati.

“In Italia un ettaro su cinque coltivato a bio si trova in Sicilia, un agricoltore su sette si trova in Sicilia, ma meno di un preparatore su dieci si trova in questa regione. Occorre dunque fare una riflessione su come mettere insieme le filiere bio e le filiere dop igp in Sicilia, così da far rimanere il prodotto e il valore nella regione.

Sul fronte della transizione ecologica è fondamentale che tutti i soggetti della filiera diano il loro contributo, partendo dal l’agricoltore fino al consumatore finale. I primi regolamenti Ue partiranno dal benessere animale, dal risparmio idrico, dalla protezione del suolo fino alle pratiche svalorizzanti. Dunque tutti sono chiamati a fare la loro parte.

In un momento di grande trasformazione i consorzi di tutela avranno un ruolo importantissimo, dovranno organizzare la filiera in modo coeso e armonico. Bisogna evitare quindi che ogni azienda vada per la sua strada e questo lo possono assicurare i consorzi di tutela attraverso la gestione della modifica dei disciplinari e dei piani di controllo e la promozione di nuovi valori” prosegue.

“Importante in un momento così complicato è il ruolo della ricerca e il tema dell’autenticità, essere cioè trasparenti nella narrazione e coerenti nell’azione. Autorevolezza e consapevolezza sono le altre basi imprescindibili per uscire dalla crisi” conclude Rosati.