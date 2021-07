Dopo Aceto balsamico slovacco, larve a tavola e vino senza alcol, si tenta con il Prosek croato. In violazione delle regole Ocm della stessa Ue. Le reazioni

Prima l'Unione europea propone le farine derivanti dalle larve, poi qualcuno prova ad 'abusare' del termine Aceto Balsamico (partita slovacca ancora aperta). Poi, tra un latte di piselli, un hamburger vegano e un vino senza alcol, la Corazia da il via alla procedura di riconoscimento della menzione tradizionale 'Prosek'. Ovvero Prosecco in lingua croata.

E contravviene al regolamento dell'Ocm - Organizzazione comune dei mercati - che prevede come le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche debbano essere tutelate da ogni forma di abuso, imitazione ed evocazione. Anche nel caso in cui la denominazione dovesse essere tradotta in un'altra lingua, come nel caso del Prosek.

In sostanza, se la Commissione Ue dovesse pubblicare in Gazzetta Ufficiale la richiesta da parte della Croazia, andrebbe a violare le regole che lei stessa ha stabilito per tutelare i prodotti dei paesi membri e contrastare così fenomeni di imitazione ed Italian sounding.

Dura la presa di posizione da parte di Paolo De Castro che ha scritto al commissario all'Agricoltura Ue, Janusz Wojciechowski chiedendo di evitare la pubblicazione in Gazzetta ufficiale Ue della domanda di protezione della menzione tradizionale 'Prosěk': "di fronte alla richiesta di tutela di una menzione, Prosěk, che altro non è se non la traduzione in lingua slovena del nome 'Prosecco' – sottolinea – bisogna ricordare che il regolamento Ue sull'Organizzazione comune dei mercati agricoli stabilisce che le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette devono essere tutelate da ogni abuso, imitazione o evocazione, anche quando il nome protetto viene tradotto in un'altra lingua. Senza contare che, al momento della sua adesione all'Ue, la Croazia non aveva chiesto la protezione della denominazione 'Prosěk', consapevole del fatto che fosse in conflitto con la tutela riservata al nostro Prosecco".

Intervenuta anche la Coldiretti che ricorda come il successo del Prosecco, che ha messo a segno un aumento delle bottiglie esportate nel mondo dell’8% nel primo trimestre del 2021, ingolosisce i falsari. Il falso Made in italy alimentare – spiega - vale 100 miliardi nel mondo dove 2 prodotti su tre che richiamano all’Italia non hanno in realtà nulla a che vedere co"n il tessuto produttivo ed occupazionale nazionale".