Dorfmann: UE-America Latina, la sfida della sicurezza alimentare

La sicurezza alimentare è al centro della quattordicesima riunione plenaria dell’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat), che riunisce vari membri del Parlamento europeo e i loro omologhi dell’America Latina. La riunione plenaria si sta svolgendo in questi giorni a Buenos Aires. Tra i partecipanti c’è anche l’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann, che è vice-presidente della Delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana. “In seguito all’invasione dell'Ucraina, la questione della sicurezza alimentare è tornata a essere attuale in tutto il mondo”, dichiara Dorfmann.

La sicurezza alimentare è da sempre in cima all'agenda dell’europarlamentare sudtirolese. “È uno dei grandi temi che influenzeranno il futuro dell'umanità. Si tratta quindi di cercare soluzioni insieme, attraverso una cooperazione il più possibile globale”, spiega Dorfmann. Nonostante la sua importanza a livello mondiale, la questione non ha ricevuto l’attenzione che merita nei paesi industrializzati e tra l’altro anche in Europa. “Soprattutto nel dibattito pubblico, la sicurezza alimentare è stata fino a poco tempo fa trattata solo in modo incidentale”, lamenta Dorfmann. “Questa percezione sta cambiando in maniera decisiva con la guerra in Ucraina, il granaio d’Europa".

Garantire una fornitura sufficiente di cibo - anche e soprattutto sullo sfondo della guerra in Ucraina - è ora diventata di nuovo una priorità per l’Ue. La conferenza di Buenos Aires arriva quindi al momento giusto. “C’è molta attenzione e speriamo di poterla usare per sviluppare approcci concreti”, continua Dorfmann.

Oltre alla sicurezza alimentare, la plenaria dell’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana affronterà anche una serie di altre questioni, prima fra tutte quella delle misure per sviluppare un’economia circolare. “Pure questo tema è una delle grandi preoccupazioni a livello mondiale”, dice Dorfmann. Si tratta di creare un’economia in cui le risorse vengono riutilizzate il più a lungo e spesso possibile senza doverne consumare di nuove. “Questo è un pilastro centrale della sostenibilità”, ha detto l’europarlamentare, che a Buenos Aires lavorerà su una risoluzione comune Europa-America Latina.

L’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana riunisce 150 parlamentari europei e latinoamericani con lo scopo di cercare risposte a problemi comuni e consolidare la cooperazione intercontinentale. Herbert Dorfmann è vicepresidente di questo organo transnazionale.