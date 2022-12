Dossier “Stop pesticidi” di Legambiente, De Carlo: “Italia esempio virtuoso per coniugare sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica”

Il dossier “Stop pesticidi” realizzato da Legambiente sull'utilizzo dei fitofarmaci in ambito agricolo testimonia ancora una volta come l'Italia sia un esempio virtuoso da seguire in tutta Europa per quanto riguarda la produzione agroalimentare: solamente l'1% dei campioni ha infatti fatto registrare valori sopra le soglie previste. La nostra nazione è universalmente riconosciuta come produttrice di prodotti salubri e di altissima qualità: la sfida che il mondo agroalimentare italiano si trova quotidianamente ad affrontare è quella di coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica; una priorità condivisa anche da questo Governo. Certamente c'è ancora molto da fare e da lavorare, ma agricoltori e produttori sappiano che potranno contare su di noi per vincere questa battaglia”: così il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della Nona Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare al Senato e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura del partito, analizza i risultati del report annuale “Stop pesticidi” realizzato da Legambiente in collaborazione con Alce Nero.