Dpcm, Bellanova: non va bene. Si decida in base esigenze Paese, non a desiderata forze politiche. VIDEO

“L’ho detto in mille modi alla riunione iniziata sabato mattina alle 6:30: quel DPCM non va bene. Non risponde alle esigenze della comunità scientifica e ai suggerimenti delle regioni e crea tantissimi danni alla ristorazione e alla filiera agroalimentare. Ai ristoranti abbiamo chiesto di adeguarsi alle misure consigliate dalla comunità scientifica e molti locali hanno fatto investimenti così come anche il resto delle strutture come le palestre e i cinema si sono adeguati a quello che abbiamo consigliato. E adesso ad alcuni diciamo di stare completamente chiusi e ai ristoranti diciamo di chiudere alle 18 che si traduce nel non lavorare. Noi dobbiamo dare risposte concrete a questo paese e non prendere decisioni in base ai desiderata di quella o questa forza politica ma in base di quello che la comunità scientifica consiglia per contrastare la diffusione del virus”.

