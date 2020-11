Dpcm, Confeuro: garantire e tutelare agricoltori nelle zone rosse

Solo in Lombardia operano circa 50.000 aziende agricole e viene prodotto il 37% del latte, il 42% del riso e il 40% dei prodotti suinicoli dell’intero Paese. La regione è prima anche per la superficie dedicata all’agricoltura, che copre il 69% del territorio. Da questi numeri è facile comprendere come l’agricoltura lombarda svolga un ruolo strategico per tutta l’Italia. Non meno importante è il contributo delle altre regioni dichiarate zona rossa. Bisogna ora evitare che il sistema agricolo del Paese si frammenti, generando ingiuste disparità tra le aziende, e intervenire se necessario con nuove forme di sostegno per le attività in maggiore difficoltà. Se sostenuta e tutelata, l’agricoltura si dimostrerà ancora una volta cruciale per superare la nuova crisi.

