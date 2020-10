Dpcm: Durigon (Lega), comparto congressi dimenticato da Conte. Ristoro immediato per evitare licenziamenti

“La Lega farà di tutto per mantenere l’occupazione di 570 mila lavoratori legati al mondo dell’industria dei congressi che oggi sono a rischio licenziamento. Questa mattina ho presenziato alla manifestazione di Federcongressi e delle associazioni dell’industria dei congressi e degli eventi. E’ una vergogna che il governo non abbia mai ascoltato le istanze di un comparto fondamentale del nostro Paese che dà lavoro a migliaia di persone. Non possiamo accettare le decisioni improvvisate di Conte che altro non fa che impedire a queste persone di lavorare. La soluzione non è chiudere e stoppare gli eventi a chi è in grado di organizzarli in tutta sicurezza. Chiediamo un ristoro immediato per tenere aperte le aziende ed evitare i licenziamenti che metterebbero sul lastrico migliaia di famiglie”.

