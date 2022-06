Draghi: Contro la siccità pronto un piano di emergenza

“La prima cosa di cui sono molto soddisfatto è che il Governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal Pnrr per questo semestre. Il ministro dell’Economia ha già inviato alla Commissione europea la richiesta per l’esborso di 24,1 miliardi di euro, al lordo dell’anticipo che è stato già versato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Sulle bollette il premier ha confermato la proroga per il prossimo trimestre degli oneri di sistema e taglio Iva per luce e gas. Arriva un contributo del 10% all’extragettito delle imprese del gas, e l’incarico ad Arera di definire una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi per informarli sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas.

Sulla siccità “le precipitazioni sono stati scarse, il cambiamento climatico ha effetto ma ci sono anche una serie di cause strutturali come la cattiva manutenzione dei bacini e delle reti” per cui le dispersioni sono a un livello straordinario il 30 o più per cento in Israele è il 3% e in altri paesi europei è intorno al 5-6-8%. Ci vuole un piano di emergenza per affrontare ora l’emergenza e da lunedì siamo pronti ad approvare i piani di emergenza delle regioni. L’Emilia Romagna l’ha già presentato abbiamo poi Veneto Friuli e Piemonte che li stanno preparando in queste ore e il governo è pronto ad approvarli. Ma oltre agli interventi di emergenza occorrerà predisporre presto un piano per ovviare alle carenze infrastrutturali, un grande piano dell’acqua. Tenete conto che ci sono 4 miliardi nel Pnrr ma occorrerà aumentare gli stanziamenti per arrivare a un coordinamento massiccio dei tanti enti predisposti”.