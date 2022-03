Draghi: Fondi per autotrasporto, pesca ed agricoltura. I provvedimenti presi in Cdm sul caroenergia

Fondi per l'autotrasporto, per l'agricoltura e per la pesca. Lo annuncia Draghi nella conferenza stampa di presentazione del Dl Caro Energia svoltasi a Palazzo Chigi nel dire che "i provvedimenti in Cdm hanno trovato unanime sostegno. Oggi abbiamo preso decisioni importanti per dare una risposta alle conseguenze sul nostro paese della guerra, per aiutare cittadini e imprese per sostenere i rincari dell'energia, in particolare per famiglie bisognose e filiere più esposte.

"A differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico. Tassiamo una parte dei profitti in eccesso che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime, e redistribuiamo questi soldi alle imprese e alle famiglie in difficoltà".

Rafforziamo anche il nostro sistema di accoglienza per gestire i flussi di arrivo dall'Ucraina. In totale le misure ammontano a 4,4 miliardi di euro che si aggiungono ai 16 miliardi che abbiamo speso negli ultimi sei mesi. Rispetto al passato l'intervento di oggi non è finanziato dal comparto pubblico ma dalle aziende del comparto energetico. Tassiamo una parte degli extra profitti che i produttori stanno facendo grazie all'aumento del costo delle materie prime, redistribuendolo a famiglie e imprese".

"Fino a fine aprile il prezzo alla pompa di benzina e gasolio sarà diminuito di 25 centesimi al litro, aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero di famiglie protette dagli aumenti delle bollette, portando il tetto Isee a 12mila euro. Permettiamo la rateizzazione delle bollette fino a due anni e aumentiamo i crediti di imposta a favore delle aziende energivore e gasivore e ne istituiamo di nuovi per le aziende che utilizzano elettricità e gas. Creeremo dei fondi per i comparti dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, rifinanziando lo strumento della cassa integrazione. Inoltre miglioriamo lo strumento del Golden Power e rafforziamo i poteri di Arera e del Garante per conoscere i dettagli di fornitura dei produttori, difficili da esaminare, così da sanzionare i fenomeno speculatori. Estendiamo poi la garanzia di Sace all'Ilva per consentire all'azienda di aumentare la produzione di acciaio per il paese. Nelle prossime settimane prenderemo nuovi provvedimenti, sempre per l'Ilva. L'inflazione europea è dovuta all'andamento dei prezzi energetici e per risolvere questo problema serve la fine della guerra in Ucraina e una differenziazione delle fonti di approvvigionamento. Nel vertice di oggi con i Primi ministri di Spagna, Portogallo e Grecia abbiamo concordato per una posizione comune per il prossimo Consiglio Europeo, da difendere insieme: la crisi ucraina è europea e chiede una risposta comune, su tanti fronti, dalle materie prime, ai mercati finanziari". Conclude Draghi.