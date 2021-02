Draghi: governo conferma i suoi impegni. Soldi investiti in turismo tornano indietro

"Il governo segue le linee guida del Pnrr. Per quanto riguarda il coinvolgimento delle parti sociali e di alcuni punti dei corpi intermedi. Confermo l'impegno nell'attività di governo. Anche per quanto riguarda le regioni il loro coinvolgimento è essenziale perché le cose non si fanno senza. Per quanto riguarda la cultura sarà data molta importanza. Naturalmente le restrizioni della pandemia hanno messo a dura prova e il rischio è di perdere un patrimonio che definisce la nostra identità. Va colta l'opportunità del Next generation Eu per il ritorno al piu presto alla normalità anche per la cultura in tutte le sue forme come bene imprendiscibile per il Paese".

Così Mario Draghi nella replica agli interventi in Senato sulla presentazione del programma di governo per la fiducia.

Per quanto riguarda l'immigrazione "resta la contrapposizione tra i Paesi del sud e i paesi del Nord Est Europa. L'Italia appoggiata anche da alcuni paesi del Mediterraneo propone un meccanismo di ripartizione dei migranti pro quota", spiega. "Ho detto che senza legalità e sicurezza del Mezzogiorno non ci può essere crescita".

Poi c'è un rischio preciso: quello delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata a seguito della crisi di liquidità di alcuni settori. "Un fenomeno costantemente monitorato per aggiornare costantemente la mappa delle filiere e della mafie". I prefetti sono stati sensibilizzati a porre la massima attenzione con l'obiettivo di anticipare in termini di prevenzione e contrasto". E diverse prefetture hanno avviato forme di collaborazione con le Camere di commercio per individuare repentini cambi di proprietà soprattutto in attività commerciali e attività turistiche e alberghiere".

Sul turismo "ho accennato al fatto che alcune imprese potranno non riaprire dopo le pandemie ma una che sicuramente riaprirà è quella del turismo. Dunque investire sul turismo non vuol dire buttar via i soldi perché quei soldi tornano indietro", precisa. "Si tratta di una questione ovviamente essenziale e vanno messe in campo soluzioni che permettono alle imprese di non fallire perdendo un capitale soprattutto umano".

"Gli interventi di oggi hanno dimostrato il disastro economico, sociale sanitario. E su questa sicurezza il governo costruira il suo operato".