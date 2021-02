Draghi: governo del paese nello spirito repubblicano che cede sovranità nazionale per quella condivisa. Agricoltura, biodiversità e ambiente e territorio. Oggi l’unità non è un’opzione, è un dovere. L’amore per l’Italia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi illustra al Senato il documento programmatico del suo governo.

"Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la vostra fiducia riguarda la responsabilità nazionale e il dovere a cui siamo tutti chiamati, quello di combattere la pandemia e salvaguardare la vita dei concittadini. Una trincea nella quale il virus è nemico di tutti. Ma un pensiero va anche a tutti coloro che soffrono della conseguente crisi economica, conosciamo le loro ragioni e ci impegnamo perché tutto possa tornare normale ed informarli con sufficiente anticipo in merito ad eventuali cambiamenti delle regole", spiega.

"Le riforme compiute a tempo non indeboliscono l'autorità, la rafforzano", prosegue citando Cavour. "Non vi è mai stato nella mia vita professionale un momento così intenso di emozione". Poi Draghi ringrazia Mattarella e il suo predessore Giuseppe Conte. Draghi viene interrotto dagli applausi del Movimento Cinque Stelle. "Si è discusso molto sulla natura di questo governo e la storia Repubblicana ha dispensato una varietà infinita di formule. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo è semplicemente il 'governo del paese' nato dalla responsabilità delle forze politiche che lo sostengono ma anche dei cittadini. Questo è lo spirito repubblicano".

"la crescita dell'economia non dipende solo dalle condizioni economiche ma dalle istituzioni e dalla fiducia che i cittadini ripongono in esse. Questo governo non nasce dal fallimento della politica, che invece fa un governo che possa rispondere alle esigenze del paese senza pregiudizi o rivalità", continua ancora.

"Ogni momento difficile del Paese si è andati oltre senza lesinare ogni minimo sforzo. Noi oggi, politici e tecnici che formano l'Esecutivo, siamo semplicemente cittadini italiani. Questo è lo spirito repubblicano del mio governo".

"Conta la qualità delle decisioni, il coraggio delle visioni, non contano i giorni di tempo. Il tempo del potere può essere sprecato anche solo nel tentativo di conservarlo", prosegue ancora Draghi.

Poi il Premier parla di "fiducia reciproca nel perseguimento di un riscatto civico": "sono certo che nessuno in questa fase di ricostruzione farà mancare il proprio apporto identitario e culturale".

Poi focus sui padri e sui figli. Draghi si chiede se questa generazione possa essere in grado di sacrificarsi come "i nostri padri fecero con noi" per il bene "dei nostri figli" che "spero non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo".

"Appoggiare questo governo significa appoggiare scelte irreversibili sull'euro. Cedere sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa".

E poi: Senza Italia non c'è l'Europa ma senza Europa c'è meno Italia. C'è solo l'illusione di quello che eravamo. L'Italia è un grande paese e dobbiamo riconoscerne i tanti primati, il capitale sociale, il nostro volontariato. Da quando è esplosa la pandemia l'aspettativa di vita è diminuita, un calo simile non si registrava in Italia dai tempi della guerra mondiale. Con pesanti ripercussioni sul mondo del lavoro che peggiorerà quando verrà meno il divieto di licenziamento". Aumentano anche i poveri. "Quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta", prosegue ancora Draghi.

Poi l'aumento della diseguaglianza: "il nostro sistema di sicurezza sociale è squilibrato, anche tra i cittadini con lavoro dipendente e quelli autonomi. In Italia non si tornerà ai livelli pre pandemia prima del 2022. Il Covid ha generato ferite profonde sulla socialità, a partire dal servizio scolastico a distanza. A fronte di un milione 696mila delle scuole di secondo grado, solo un milione (il 61%) ha avuto assicurato il servizio tramite la didattica a distanza. Questa situazione impone una strategia comune".

Parla poi del piano di vaccinazione: "la nostra prima sfida è ottenere le dosi e distribuirle prontamente utilizzando anche la protezione civile e i tanti volontari. Abbiamo il dovere di rendere possibili tutte le strutture disponibili pubbliche e private".

"Sulla base delle esperienze dei mesi scorsi occorre ridisegnare la sanità territoriale: consultari, centri di prossimità contro la povertà sanitaria. Questa è la strada di rendere esigibili i livelli essenziali di assistenza".

"Occorre poi recuperare le ore di didattica perse nelle scuole, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno dove la dad ha incontrato difficoltà. Ma il ritorno a scuola deve avvenire in sicurezza".

"Occorre investire nella transizione culturale con innesti di nuove materie e metodologie tenendo conto del multilinguismo e adeguare l'offerta educativa alla domande delle nuove generazioni".

Draghi menziona gli istituti tecnici: "E' stato stimato in tre milioni la richiesta di studenti usciti da istituti tecnici per quanto riguarda le lingue e i temi della transizione ecologica.

La globalizzazione e la transizione ecologica stanno cambiando da anni la richiesta di lavoro. Occorre investire nella rircerca e sui nuovi modelli scientifici di tutti i campi".

Quando usciremo dalla pandemia che mondo troveremo? si chiede poi il Premier. "Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. Siamo stati noi a rovinare l'opera del Signore. Proteggere il futuro dell'ambiente conciliandolo con il benessere dell'ambiente e del sociale richiede un processo nuovo. Biodiversità, agricoltura, transizione ecologica, digitalizzazione, cura del territorio fanno parte della sfida nuova. Anche il Turismo. Le imprese di quel settore vanno aiutate a uscire dal disastro creato dalla pandemia".

"Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere tutti indistantemente. Alcune dovranno cambiare e dovranno essere accompagnate nel cambiamento". Draghi menziona "le donne, i giovani e i lavoratori autonomi che avranno bisogno di aiuto".

"Il cambiamento climatico penalizza alcuni settori produttivi senza che ci sia l'espansione di altri settori. E' quello a cui dovrà pensare questo governo facilitando le imprese delle nuvoe attività sostenibili ad accedere al credito. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta".

Poi il ruolo delle donne: "in Italia c'è una delle pià grandi disparità salariale d'Europa che non richiede una farisaico rispetto delle quote rosa ma un riequilibrio di parità salariale e di welfare per superare la scelta tra famiglia e lavoro".

Poi ancora il Mezzogiorno: "sviluppare la capacità di attirare investimenti è essenziale per invertire lo spopolamento". Ma per "riuscire a spendere bene occorre investire sulla formazione tecnica dei dipendenti pubblici. Particolare attenzione su investimenti di manutenzione del territorio".

Poi la Next generatio Eu. "Dobbiamo imparare a prevenire più che riparare sapendo che ogni azione ha una conseguenza". La quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo dovrà essere modulata a fronte degli investimenti pubblici includendo la necessarie interlocuzioni con la commissione Europea. E le sollecitazioni del Parlamento sarà fondamentale ma i temi restaranno uguali alla bozza precedente.

Nelle prossime settimane saranno rafforzati i temi relativi all'inquinamento, la digitalizzazione, la banda larga, il 5G, e i trasporti elettrici e le reti ferroviarie.

"Non basterà elencare progetti da perseguire il prossimo anno. Selezionaremo progetti e iniziative prestando grande attenzione alla fattiblità. Chiarimemo il ruolo del terzo settore attarverso meccanismi di finanziamento 'a leva'. Rafforzeremo la scuola, la medicina e la telemedicina".

"Il Parlamento verrà constantemente informato sia sulle politiche di settore che sull'impianto".

Infine il capitolo di riforme previste dal Next Generation: "alcune sono sult avolo da anni", spiega Draghi. "Negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il Paese non sono stati assenti ma sono stati limitati perché dettati dall'urgenza del momento. Nel caso del Fisco, per esempio, non va dimenticato che il sistema tributario è un meccanismo le cui fasi si legano una all'altra. Le riforme della tassazione deve essere affidata ad esperti in materia fiscale, come in Danimarca.

"Va studiata una revisione profonda dell'Irpef riducendo gradualmetne il carico fiscale e preservando la gradualità unita all'azione di contrasto all'evasione fiscale". Ma anche la Pubblica amministrazione nel mirino di Draghi: "la fragilità del sistema è una realtà che deve essere affrontata. Agri uffici sarà chiesto di fare un piano di smaltimento dell'arretrato a causa della pandemia".

"I cittadini devono poter far sentire la propria voce".

"Nel campo della Giustizia le riforme di collocano in quelle attese dalla Commissione Ue che ci esorta a migliorare i carichi di lavoro favorendo la repressione della corruzione", continua.

Questo governo, dal punto di vista delle politiche internazionali, sarà europeista e atlantista in linea con gli ancoraggi storici dell'Italia, Ue, Alleanza Atlantica e Nazioni Unite. Bene il multilateralismo e interesse su aree strategiche", prosegue ancora.

"La pandemia ha fatto emergere la necessità di incrementrare gli scambi commerciali e occorre aumentare glis cambi con Francia e Germania. Ma non solo". Poi Draghi aupisca un maggior dialogo con la Federazione russa "sebbene guardiamo con preoccupazione quello che succede e i diritti personali violati" e le "tensioni in Asia".

"Cruciale una politica Ue di rimpatrio accanto al rispetto dei diritti dei rifugiati".

"Sono fiducioso che i nostri rapporti con gli Stati Uniti si possano incrementare". E menziona il G20: "people, planet, prosperity" sono i tre assiomi. L'Ue avrà il compito di guidare verso questa ricostruzione".

"Questo è il terzo governo della legislatura che ha bisogno del sostegno convinto del governo che non poggia su credi politici ma sul vibrante desiderio di rinascere e di tornare più forti. Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere: l'amore per l'Italia",conclude.