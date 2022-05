Draghi prova a sbloccare cereali nei porti ucraini, ma Putin rilancia su sanzioni

"Sicurezza alimentare" è diventato il tema ricorrente negli ultimi due anni, prima a causa del Covid, ora a causa della guerra in Ucraina. E ora interviene in prima persona - parallelamente ma non sembra sinergicamente a quanto sta cercando di fare Luigi Di Maio alla Farnesina - il premier Mario Draghi nel tentativo di sbloccare le derrate di grano ferme nei depositi ucraini.

Draghi infatti ha telefonato nella giornata di ieri a Vladimir Putin: "ne ho sentito la responsabilità, l’ho chiamato per un preciso motivo, per la crisi alimentare in atto, perché c’è in gioco la vita di milioni di persone", ha spiegato il premier in conferenza stampa a seguito della chiamata con il Cremlino.

Sul gas "Putin ha parlato da solo", ha precisato Draghi che si sarebbe limitato ad ascoltare.