Due nuove insegne nel circuito di spesa online CosìComodo.it di SELEX. Nei primi 6 mesi del 2021 l’e-commerce ha registrato il +45%

Così Comodo, il canale e-commerce di SELEX Gruppo Commerciale, cresce con l’ingresso di due nuove insegne. Dok e Galassia, marchi radicati e apprezzati nei territori ove sono presenti, hanno scelto Cosicomodo.it per avviare il servizio di spesa online. Dok è una delle realtà della grande distribuzione più note del Sud Italia e appartiene al Gruppo Megamark, Galassia fa capo alla Società Maxi Di ed è presente in 5 Regioni del Nord Italia. Dal lancio del 2017 ad oggi CosìComodo è diventato uno dei portali di spesa più utilizzati in Italia. Fruibile da sito o applicazione per smartphone, disponibile su Play Store e App Store, con questi nuovi ingressi riunisce 9 insegne del Gruppo Selex che, attraverso l’attivazione del servizio in modalità drive oppure home delivery, hanno deciso di avviare un processo di trasformazione omnicanale per andare incontro alle esigenze di una clientela sempre più esigente e attenta alla qualità, alla sicurezza e al risparmio. «In pochi anni abbiamo sviluppato un progetto di omnicanalità che sta ottenendo ottimi riscontri – sottolinea Stefano Gambolò, Direttore Marketing di SELEX – I dati parlano chiaro: la crescita del volume d’affari dell’online negli ultimi anni è in progressione esponenziale e l’incidenza sulle vendite complessive nelle aree in cui è attivato il servizio ha raggiunto una quota importante. Merito dell’implementazione di nuovi servizi, del costante adeguamento tecnologico e di una attenzione continua nel rendere al massimo dell’efficienza l’intero processo di acquisto, dalla user experience online fino al contatto con il cliente e alla gestione del post-vendita». Nei primi 6 mesi del 2021 Cosìcomodo ha registrato una crescita del +45%. La copertura dei territori fra “clicca e ritira” e consegna a domicilio - che ad oggi serve 320 CAP - è sempre più estesa ed è destinata ad aumentare. Le Insegne che operano su CosìComodo offrono, in relazione alla metratura del punto di vendita utilizzato per erogare il servizio di spesa online, assortimenti che variano dai 12.000 ai 15.000 prodotti alimentari, inclusi freschi e freschissimi, articoli per la casa e la cura della persona e per gli animali domestici.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK