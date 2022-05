Durum Days, De Bonis (FI): Cun grano fondamentale per trasparenza mercato

"Mi sarebbe piaciuto essere presente al Durum Days, ma impegni istituzionali mi hanno trattenuto in Senato. Tra l'altro, proprio in questi giorni stiamo discutendo con i colleghi della Commissione Agricoltura in merito alla Relazione finale dell'Affare assegnato sul grano duro. Se fossi stato presente ci avrei tenuto a ribadire, a differenza di quello che dicono taluni, che il passaggio della CUN grano da sperimentale a effettiva è una delle priorità in questo momento di crisi alimentare, in quanto è l'unico luogo che può garantire trasparenza ed equilibrio nel meccanismo di formazione del prezzo. Le Borse merci invece, come ha riconosciuto anche una sentenza del Tar Puglia, non li garantiscono più. La CUN, peraltro, deve armonizzare i criteri di valutazione della qualità del grano, proprio al fine di renderli aderenti al mercato internazionale. Una maggiore trasparenza del mercato, inoltre, rappresenta un incentivo ulteriore per aumentare le superfici coltivate".

Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis.