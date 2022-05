Durum Days, Demontis (Assosementi): Accelerare su miglioramento genetico e nuove tecnologie. Seme certificato garanzia di tracciabilità e qualità

“Occorre lavorare sulla resistenza e sulla tolleranza così da aumentare la riduzione e dare una alternativa ai fitofarmaci. Dobbiamo selezionare le varietà più efficienti ai cambiamenti climatici e stiamo già lavorando per migliorare gli aspetti di tolleranza agli aspetti idrici e di caldo.”

Così Andrea Demontis, Assosementi, nel corso dei Durum Days 2022, l’evento internazionale della filiera grano-pasta.

“Il miglioramento genetico va avanti a piccoli passi, c’è una continua evoluzione con il rilascio di continue varietà ma c’è bisogno di accelerare questo processo. Uno degli aspetti più importanti è infatti la possibilità di impiegare le nuove tecnologie, cioè le Nbt, la genomica e la biologia molecolare che però attendono il via libera in Ue con la messa in campo.

Importante poi è il seme certificato per garantire la tracciabilità e un prodotto di qualità e sano. Fondamentale diventa poi mettere in campo degli incentivi per il ritorno della sperimentazione in campo che in questi anni si è persa in Italia.”