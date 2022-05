Durum Days, Martinelli (Italmopa): Non criminalizzare importazioni, sono controllate e sicure. La Cun è un fallimento, investire su Borse Merci locali

“Sulle scorte siamo ai minimi storici. Siamo inoltre dipendenti dalle importazioni e lo saremo sempre, e se Usa e Canada vanno in difficoltà con un calo del raccolto potremo avere delle difficoltà di approvvigionamento e importanti aumenti del prezzo. È fondamentale avere un buon raccolto in Ue e in Canada, perché se quest’ultimo produce poco allora tutto il mercato globale viene condizionato.

La situazione in Ucraina non incide sul mercato del grano duro proprio perché il prezzo era già aumentato a causa dei problemi sul raccolto in Canada.”

Così Enzo Martinelli, Italmopa, nel corso dei Durum Days 2022, l’evento internazionale della filiera grano-pasta.

“Bisogna investire sulla filiera e ricordare che le importazioni sono fondamentali.

Non bisogna criminalizzare le importazioni perché sono fatte in sicurezza e si tratta di prodotto controllato, inoltre le importazioni sono servite anche a migliorare la qualità in passato. Oggi abbiamo migliorato molto la qualità del grano italiano e vogliamo implementare questo processo coi contratti di filiera

Sulla cun, non ha aggiunto trasparenza alla rilevazione dei prezzi. È un fallimento, investirei invece sulle borse merci locali”