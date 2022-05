Durum Days, Mercuri: Coniugare produzione e sostenibilità, garantendo giusta remunerazione aziende e filiera

“Oggi ci troviamo di fronte a una politica Ue che vuole ridurre le produzioni e alle difficoltà poi sul mercato, per questo occorre rivedere tante cose ma per rendere sostenibile il settore non si può ridurre la produzione.

Non è possibile andare avanti con politiche Ue che tengono conto solo della sostenibilità ambientale senza considerare anche la sostenibilità economica delle aziende.”

Così Giorgio Mercuri, Alleanza Cooperative, nel corso dei Durum Days 2022, l’evento internazionale della filiera grano-pasta.

“Chiediamo perciò delle correzioni. La Ue è un insieme di paesi, ognuno con le proprie caratteristiche e non possiamo accettare che la politica europea sia uguale per tutti, in Italia infatti possiamo produrre e restare sostenibili. Questo aspetto del Farm to Fork e del green deal sulla sostenibilità noi lo adottiamo già da anni nelle nostre filiere.

Occorre perciò coniugare sempre più la sostenibilità con la produzione, ma l’Ue deve darci la possibilità di coltivare. C’è poi la necessità di sviluppare la ricerca e di lavorare a varietà adatte ai nostri territori e ai cambiamenti climatici. Soprattutto il prezzo del grano deve essere giustamente remunerato, dobbiamo smetterla di fare offerte sulla filiera della pasta. Occorre far capire al consumatore che se paga la pasta 3 euro ha un prodotto di qualità, ed inoltre può essere remunerata anche la filiera.”