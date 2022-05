Durum Days, Piccialuti (Unione Italiana Food): Favorevole a portare pacco di pasta a 3 euro, ma bisogna far sedere tutta la filiera con grande distribuzione e consumatori

“Il Made in Italy funziona e l’origine del grano è un valore aggiunto ma non significa per forza qualità. La pasta italiana viene amata in tutto il mondo per la sua qualità e il driver per tutti i pastai deve essere appunto fare qualità.”

Così Mario Piccialuti, Unione Italiana Food, nel corso dei Durum Days 2022, l’evento internazionale della filiera grano-pasta.

“La crisi del prezzo del grano è nata ad agosto scorso, non è dunque un problema di oggi, adesso dobbiamo però stare attenti alla stagnazione e alla contrazione dei consumi, questo può compromettere il futuro del nostro paese. Bisogna allora iniziare a gestire il rischio della volatilità e per far questo è fondamentale anche il ruolo della filiera. Serve far sedere tutta la filiera, insieme alla grande distribuzione e alle associazioni dei consumatori perché sono favorevole a portare il pacco di pasta da 500 grammi a 3 euro. Dobbiamo però lavorare tutti insieme.

Bisogna poi continuare a investire su Fruclass. Rilanciare Fruclass è centrale.”