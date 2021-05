Durumdays, Demontis (Assosementi): “Selezione genetica darà impulso ad una maggiore qualità”

“Le sfide per il futuro sono sempre più complesse soprattutto quelle richieste dal Farm to Fork. Per il 2030 abbiamo l’obiettivo di diminuire del 50% l’uso dei fertilizzanti ed il tempo è davvero breve, visto che per selezionare una varietà servono almeno 8 anni. Stiamo cercando di utilizzare tutti gli strumenti che la scienza ci offre per migliorare la selezione genetica. Le nuove tecnologie potrebbero dare un impulso importante e questo potenzierebbe il rapporto tra pubblico e privato. Servono investimenti importanti, che hanno un ritorno grazie al seme certificato, sarà importante utilizzarlo per tracciabilità e identità varietale”. Così Andrea Demontis, presidente della Sezione Costitutori Assosementi, in occasione dei Durumdays 2021 per i trend della filiera del grano duro italiano.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK