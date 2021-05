Durumdays, Manuello (Syngenta): “Innovare attraverso prodotti e piattaforme digitali”

“Farm to Fork è un aspetto importante che si incastra in un contesto di mercato che sta cambiando verso le esigenze di trend, consumatori ed industria. Tra questi c’è una possibile riduzione del DON per il frumento duro. Teniamo in mente la questione dei residui, ma soprattutto che il consumatore italiano vuole sempre più frumento interno. Come aiutare le aziende agricole? La risposta va data attraverso l’innovazione. Una prima innovazione va fatta sui prodotti, come gli agrofarmaci: lanceremo cinque nuovi prodotti nei prossimi anni, tra cui un fungicida che ci permetterà di rispondere al mercato. Stiamo anche sviluppando una serie di protocolli innovativi, sui biostimolanti, di origine naturale. Questi dovranno essere misurati e soprattutto rendere queste soluzioni sostenibili economicamente e che possano incidere sulla qualità. Infine stiamo sviluppando supporti digitali, come FarmShot, che ci permette di monitorare sullo sviluppo del grano duro e, nel caso, intervenire tempestivamente”. Così Dario Manuello, manager di Syngenta Italia, in occasione dei Durumdays 2021 per i trend della filiera del grano duro italiano.

