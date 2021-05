Durumdays, Nicola Pecchioni (Crea): “Produrre di più con meno”

“La ricerca si è data un imperativo: produrre di più con meno e intensificare in maniera sostenibile la produzione. Sembra un apparente paradosso, ma è l’unica via percorribile con i recenti punti fermi dati dall’Europa. Le soluzioni sono più complesse dei semplici tagli, ma ci viene in aiuto l’evoluzione degli ultimi anni. Ad esempio soluzioni agronomiche sito specifiche di micro produzione. Un’altra è quella delle interazioni positivi tra microorganismi e cereali. Su questo c’è grosso fermento, ma dobbiamo dire con chiarezza di attendere a luglio 2022 del nuovo regolamento europeo, che definirà le quattro azioni che potranno essere utilizzati per i nutrienti del terreno. Per quanto riguarda la genetica le sfide sono più complesse. L’ambiente ha sbalzi climatici notevoli per questo dobbiamo trovare una maggiore plasticità nella risposta delle piante. Un punto di svolta è stato il 2019 con il sequenziamento del genoma. Stiamo lavorando per completare tutte le informazioni per avere conoscenza su quali geni possiamo intervenire, ma attendiamo con favore le aperture della Commissione Europea, che vuole superare la legislazione OGM del 2002”. Così Nicola Pecchioni di Direttore Cerealicoltura e Colture Industriali di Crea, in occasione dei Durumdays 2021 per i trend della filiera del grano duro italiano.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK