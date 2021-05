Durumdays, Passerini (CIA): “Fondamentale digitalizzare anche il sistema amministrativo”

“Abbiamo vissuto un grande stress per Covid, a cui la filiera è riuscita a rispondere ed in questa resilienza e resistenza degli agricoltori hanno giocato un ruolo fondamentale. Dobbiamo puntare ad una redditività e dignità sostanziale. Il problema è che abbiamo scontato 3 anni di blocco burocratico e questo aspetto va ricalibrato. La digitalizzazione deve essere imposta anche al sistema amministrativo. Abbiamo avuto l’etichettatura obbligatoria, ma il corollario sono stati i contratti di filiera. Che futuro vivremo? Nuove richieste e rischi climatici non depongono a favore. Tutto dipende dai prossimi obiettivi, tra cui la transizione ecologica sancita anche dal PNRR e che dovremo vivere da protagonisti e non da comprimari. Dobbiamo evitare l’effetto boomerang. Accogliamo con favore sia la New Green Technology che l’agricoltura 4.0, ma dobbiamo ragionare sul concetto di promozione: l’educazione alimentare ci permette di affermare la nostra Dieta Mediterranea”. Così Gianmichele Passerini, Giunta Nazionale CIA, in occasione dei Durumdays 2021 per i trend della filiera del grano duro italiano.

