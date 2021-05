Durumdays, Schiavone (Confagricoltura): “Ridurre la dipendenza dall’estero”

“Le prospettive vedono una potenziale crescita delle superfici. L’autoapprovvigionamento è problema sempre più urgente, strategico. Dobbiamo ridurre la dipendenza dell’estero, ma i produttori devono avere un sistema sostenibile. La filiera è la soluzione per una maggiore remunerazione, non solo attraverso parametri rigidi, ma anche reciprocità, partendo dalla trasparenza. I contratti di filiera sono stati un ottimo prodotto e ci permettono di fare programmazione. Questo strumento è però ancora limitato, perché il plafond non incentiva le imprese di maggiori dimensioni. Abbiamo notato come in Italia e nel mondo c’è maggiore richiesta di grani duri di qualità, ma bisognerà garantire ai produttori una maggiore sostenibilità economica: servono aziende verdi, sostenibili, ma non “al verde”. Così Filippo Schiavone, membro di giunta di Confagricoltura, in occasione dei Durumdays 2021 per i trend della filiera del grano duro italiano.

