E’ on line il nuovo numero di CREA Futuro con uno speciale sul suolo

In questo numero , il primo dei due dedicati al capitale naturale, inizieremo dal suolo. Il Presidente del CREA, Carlo Gaudio, con il suo editoriale , ci illustra tutto quello che c’è da sapere (e che ancora non sappiamo), mentre Marcello Mastrorilli, Direttore del CREA Agricoltura e Ambiente, evidenzia nella rubrica CREA al centro , quanto sia dato per scontato, proprio perché lì sotto i nostri piedi, quando invece…

Eppure, finalmente, qualcosa sta cambiando. Ce lo racconta nel podcast Danilo Marandola, agronomo, ricercatore del CREA Politiche e Bioeconomia: l’opinione pubblica sta diventando sempre più consapevole, le Istituzioni – ad ogni livello – stanno mettendo mano a politiche di sostegno e di tutela, anche con progetti di ricerca ambiziosi, come ci descrivono Rosario Napoli, ricercatore di Agricoltura e Ambiente e responsabile per il CREA del progetto EJPSoil e Maria Grazia Piazza, Tecnologo CREA, Amministrazione Centrale, Filiberto Altobelli, Ricercatore del CREA Politiche e Bioeconomia, National Focal Point per l’Italian Soil Partnership e Anna Benedetti, Associato al CREA Politiche e Bioeconomia per il progetto Soil4Life .

E questo è solo l’inizio: resterete sorpresi dalla incredibile varietà di studi in corso sul suolo. Si va dalla composizione e dalle diverse attitudini, come spiegato da Sergio Pellegrini, ricercatore CREA Agricoltura e Ambiente, alla struttura ( articolo di Nadia Vignozzi, Ricercatore Centro Ricerca Agricoltura e Ambiente). Non bisogna dimenticare, inoltre, che i l suolo è vivo e respira , grazie alla presenza di animali, batteri e funghi, che trasformano la sostanza organica, ricavando nutrimento per sé e per le piante, come descritto da Alessandra Lagomarsino, ricercatrice di Agricoltura e Ambiente, e aiutando perfino a difenderle , come chiarisce Luisa M. Manici, ricercatrice del CREA Agricoltura e Ambiente. Proprio in questa direzione, va l’approfondimento particolare dedicato ai miliardi di microrganismi che lo abitano – svolgendo un ruolo essenziale per l’equilibrio ecologico – come precisato nell’ articolo di Massimo Zaccardelli, Catello Pane, e Paola Iovieno, ricercatori del CREA Orticoltura e Florovivaismo e in quello di Lorenzo D’Avino, ricercatore del CREA Agricoltura e Ambiente.

Ulteriori spunti di riflessione provengono dall’attività di nutrimento e inquinamento, come illustrato rispettivamente nell’ articolo di Alessandra Trinchera, primo ricercatore, e nell’ intervista a Rita Aromolo, primo tecnologo, entrambe del centro di Agricoltura e Ambiente; così come dalle tecniche e dalle tecnologie sofisticate, per mettere a punto soluzioni innovative in grado di gestire il suolo in modo sostenibile, magari con uno sguardo al futuro , la rubrica in questo numero a firma di Pieranna Servadio, Dirigente di ricerca del CREA, Amministrazione Centrale. Ma è quanto accade anche in viticoltura , come delineato da Luigi Tarricone, Primo Ricercatore del CREA Viticoltura ed Enologia; o nell’uso razionale dell’acqua , come chiarito da Pasquale Campi, ricercatore CREA Agricoltura e Ambiente. Fino ad arrivare alle evoluzioni della cartografia per riconoscerlo e classificarlo, come illustrato nell’ articolo di Maria Fantappiè, ricercatrice di Agricoltura e Ambiente. Sullo stato di salute dei suoli in Italia, inoltre, fa il punto Michele Munafò,dirigente di ricerca di Ispra, che cura il Rapporto annuale sul consumo di suolo .

I ricercatori sono al lavoro anche per soluzioni positive, in grado di trasformare scarti in fertilizzanti , come descritto da Antonella Chiariotti e Massimo Calì, ricercatori del CREA Zootecnia e Acquacoltura, ma anche di recuperare e riciclare la biomassa vegetale prodotta, non utilizzata o sprecata, per ripristinare i contenuti di sostanza organica del suolo, come precisano Mariangela Diacono e Francesco Montemurro, ricercatori di Agricoltura e Ambiente.