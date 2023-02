E. Romagna, Assosementi: rinnovati accordi interprofessionali sementieri per bietole da zucchero e foraggere

Sono stati rinnovati gli Accordi interprofessionali per il settore sementiero della barbabietola da zucchero e delle specie foraggere per il triennio 2023-2025. L’intesa è stata siglata questa mattina presso la Regione Emilia-Romagna, alla presenza dell’Assessore Alessio Mammi. A dieci anni dalla prima sottoscrizione, Assosementi esprime la propria soddisfazione per l’obiettivo raggiunto che non va considerato un traguardo, ma un elemento di garanzia e di stimolo per qualificare ulteriormente le produzioni nazionali. Il supporto garantito dalla Regione Emilia-Romagna risulta essere ancora una volta fondamentale per lo sviluppo del settore sementiero regionale e di stimolo per la valorizzazione dell’intero comparto produttivo italiano.

“Il rinnovo degli Accordi interprofessionali per il settore sementiero che le parti hanno siglato questa mattina alla presenza dell’Assessore Mammi conferma la bontà delle intese definite dieci anni or sono – ha affermato Eugenio Tassinari, Presidente dell’Associazione Italiana Sementi. Gli Accordi costituiscono uno strumento di qualificazione e di crescita dei settori coinvolti che rappresentano situazioni produttive di eccellenza nel panorama sementiero nazionale e internazionale. Un ruolo fondamentale a supporto dello sviluppo di tali strumenti per il supporto che sin dall’inizio ha inteso fornire alla loro definizione va riconosciuto alla Regione Emilia-Romagna, a cui rivolgiamo un convinto ringraziamento per la costante attenzione che da sempre riserva alle problematiche sementiere ed al settore produttivo primario “ha sottolineato Tassinari”.

“L’Accordo interprofessionale rappresenta per il settore sementiero bieticolo un elemento di qualificazione di un comparto che oggi è il maggior produttore mondiale di sementi certificate di barbabietola da zucchero – ha dichiarato Roberto Balella, coordinatore del Gruppo Bietole di Assosementi. La moltiplicazione di seme di barbabietola da zucchero in Italia interessa ormai stabilmente più di 6.500 ettari di superficie ed è in grado di soddisfare oltre il 60% del fabbisogno mondiale di queste sementi. La Regione Emilia-Romagna ha sempre svolto un ruolo indispensabile per questo comparto adottando norme che assicurano l’ottenimento di prodotti di qualità e intervenendo direttamente a supporto dello sviluppo di nuovi strumenti operativi. Non è un caso che la quasi totalità della produzione nazionale di sementi certificate di barbabietola da zucchero si realizzi in Emilia-Romagna. La costante attenzione con la quale la Regione sostiene la nostra crescita ci sta aiutando a costruire un processo di produzione di elevata qualità che, anno dopo anno, aumenta la nostra rappresentatività a livello mondiale. L’auspicio dell’industria sementiera – ha continuato Balella – è che l’attenzione garantita dalla Regione Emilia-Romagna possa fungere ancora una volta da traino a livello nazionale e indurre il Ministero e gli altri Enti regionali a garantire il medesimo supporto ad un settore che risulta essere strategico per lo sviluppo dell’intero comparto produttivo agricolo italiano”.

“L’Accordo interprofessionale per il settore sementiero rappresenta indubbiamente un elemento di crescita anche per il comparto foraggero – ha dichiarato Alessandro Ferri, Presidente della Sezione Foraggere di Assosementi. Le produzioni nazionali di sementi foraggere sono apprezzate in tutto il mondo e la collaborazione che la Regione Emilia-Romagna ha stimolato e supportato sin dall’inizio rappresenta un valido strumento di sviluppo. L’intesa sta favorendo un confronto costruttivo con la parte agricola che vede nel COAMS il proprio rappresentante a livello nazionale. Grazie a questa collaborazione, stiamo lavorando per valorizzare ulteriormente un comparto produttivo che vede situazioni di eccellenza a livello mondiale come, ad esempio, la semente di erba medica per la quale l’Italia risulta essere uno dei maggiori produttori. Le ditte sementiere del comparto foraggero aderenti ad Assosementi, a dieci anni dalla prima sottoscrizione, confermano il proprio supporto all’intesa aderendo in forma estesa all’accordo. La collaborazione fra l’industria sementiera e la parte agricola, con il supporto delle istituzioni regionali e nazionali, rappresenta un fattore determinante per la crescita del settore ed è per questo motivo che, convintamente, intendiamo esprimere il nostro ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna per l’attenzione che da sempre assicura al settore sementiero e per il ruolo di stimolo e di supporto che continua a garantire anche oggi” ha concluso Ferri.