E.Romagna, da Consorzi bonifica 50 programmi per potenziare l’irrigazione dei campi con giovani e donne ai vertici aziende

“Voglio anzitutto esprimere la mia soddisfazione- commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi - per il grande ricambio generazionale che ha contrassegnato l’esito delle elezioni per il rinnovo dei vertici consortili. Nei posti di più alta responsabilità adesso ci sono più giovani e due donne. Quest’ultima novità, in particolare, è un segnale di grande cambiamento in ruoli che tradizionalmente sono di solito ricoperti da uomini. Oltre a congratularmi con le presidenti e i presidenti da poco insediatisi, voglio inoltre rimarcare la grande collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra la Regione e i Consorzi di bonifica, che in ambito agricolo hanno il compito fondamentale di garantire il necessario apporto idrico alle colture, ma anche di presidio, tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. Esprimo poi un profondo ringraziamento a tutti i consorziati, agli organismi dirigenti, cda e presidenti uscenti per il lavoro svolto in questi anni: sono stati capaci di portare il sistema bonifiche dell’Emilia-Romagna a essere un punto di riferimento per tutto il territorio”.

