E. Romagna, un accordo per valorizzare i prodotti Dop e Igp in ristoranti e alberghi tra Riviera e città d’arte. Partenza a Pasqua con 420 attività

Vacanze, cultura, riviera, ma anche prodotti tipici, itinerari del gusto e cibo di qualità. L’Emilia-Romagna si prepara e lancia una campagna di comunicazione per promuovere i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna attraverso i gestori e i clienti di alberghi e ristoranti delle città d’arte e della Costa.

L’iniziativa è stata presentata stamattina a Bologna dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dall’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, e da rappresentanti di MARR e di Apt Servizi Emilia-Romagna.

La cucina del territorio è tra le migliori e più note, e la ragione sta indubbiamente nella grande concentrazione di prodotti Dop e Igp. Alcuni come il Parmigiano-Reggiano, il Prosciutto di Parma l’Aceto balsamico o il culatello conosciuti in tutto il mondo, altri più di nicchia ma altrettanto significativi. Il viaggio nella Food Valley inizia dunque con l’obiettivo di far conoscere, a partire dalle specialità gastronomiche e da chi le lavora e le porta in tavola, l’intero territorio e le sue attrattive.

Partner del progetto sono Apt Servizi Emilia-Romagna e MARR, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari agli operatori della ristorazione, che ha risposto alla manifestazione di interesse lanciata dalla Regione per individuare operatori economici del canale Ho.re.ca (i servizi di ospitalità e ristorazione), disponibili a partecipare ad attività di comunicazione riguardanti i prodotti agroalimentari regionali a qualità regolamentata Dop, Igp ma anche a marchio Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali), Qc (Qualità controllata) o biologici.

In questa fase pilota le strutture coinvolte sono 420, di cui 70 ristoranti e 350 alberghi con ristorazione.

“Anche in questo progetto c’è l’idea di lavorare insieme- ha affermato il presidente Bonaccini-. I produttori, le aziende agroalimentari, la distribuzione, fino ai ristoratori e agli albergatori: una partita con diversi attori per far crescere il settore delle produzioni Dop e Igp, fondamentale nel nostro sistema agroalimentare, allargando la platea e il loro spazio di mercato. La scelta di un partner privato con una forte capacità di penetrazione del mercato va proprio in questa direzione”.

“Il turismo in Emilia-Romagna si arricchisce ogni volta di nuovi strumenti per fidelizzare una clientela che sempre più cerca stimoli, novità, turismo intelligente e nuove esperienze. Ripartiamo dopo i durissimi mesi della pandemia e in un momento estremamente difficile per la situazione internazionale e la guerra in Ucraina- conclude-, con un’azione di promozione reciproca che sostenga agricoltura e turismo”.

“L’idea- ha aggiunto l’assessore Mammi- è di portare i prodotti di qualità del sistema Dop e Igp dell’Emilia-Romagna nel cuore della ristorazione e dell’accoglienza. Per fare questo abbiamo il piacere di collaborare con un partner fortemente rappresentativo nei confronti del mercato e dei servizi di ospitalità e ristorazione. In questo modo, si favorisce la scoperta di prodotti anche meno noti e si rafforza anche su questo versante l’attrattività della regione”.

La campagna, dall’accoglienza negli hotel alla tavola

Le aziende sono state selezionate dal partner Marr sulla base dell’utilizzo nei loro menù dei prodotti Dop e Igp, della vocazione a una clientela turistica, oltre che della partecipazione alle iniziative di promozione delle specialità agroalimentari locali e ai progetti di food-in-tour con Apt Servizi Emilia-Romagna.

I ristoranti lungo la riviera romagnola avranno a disposizione materiali come le cartoline di benvenuto e tovagliette posto tavola. Mentre gli alberghi con ristorante punteranno sullemappe dei principali siti di interesse e monumenti delle città capoluogo dell’Emilia-Romagna che riportano sul retro la grafica del progetto.

Tutti i materiali hanno un QR code che consente di iscriversi alla newsletter Food Valley News e di accedere alla landing page del progetto:

Da qui, in due versioni italiana e inglese, si può fare un vero e proprio viaggio nella Food Valley.

Iscrivendosi alla newsletter si può rimanere aggiornati sull’enogastronomia regionale, conoscere segreti, ricette e particolarità dei prodotti Dop, Igp, tradizionali e biologici, trovare idee di viaggio, appuntamenti legati ai percorsi enogastronomici ma non solo, scoprire curiosità e news.

In collaborazione degli chef di Marr Academy, verranno realizzati alcuni video, promossi sui canali social, di ricette preparate utilizzando una quota significativa delle denominazioni protette (Dop/Igp) e di prodotti biologici regionali. Per ciascuna ricetta è previsto l’abbinamento con un vino regionale a base di vitigni autoctoni, che sarà presentato e raccontato da un sommelier dell’Associazione Sommelier Emilia e Romagna.

I prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna ha il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di Dop e Igp. In totale sono 44 le produzioni già in possesso della certificazione europea ottenute in tutto o in parte nel territorio della nostra regione a cui si aggiungono 30 vini a denominazione d’origine. Sono prodotti inimitabili per una caratteristica che riguarda il valore dell’appartenenza, il loro legame con il territorio.

Il progetto

Si parte con due mete classiche del turismo nel periodo pasquale, Riviera e città d’arte, con l’obiettivo di diffondere in tutta la regione le azioni di comunicazione e di coinvolgimento, dalle preparazioni in cucina fino al servizio in tavola, su qualità gastronomica e tradizione.

Basterà inquadrare il QR code di cartoline e altri materiali proposti da ristoratori e albergatori per entrare nel progetto Food Valley e trovare nelle versioni italiano e inglese, informazioni sui prodotti, ricette sia della tradizione che rivisitate dagli chef della Marr Academy, idee di viaggio e appuntamenti. Parte integrante del progetto è la newsletter Food Valley News con aggiornamenti sui prodotti regionali di qualità, ricette, appuntamenti, eventi enogastronomici o idee vacanza.

La campagna prevede anche i canali social con video-ricettesempre con prodotti Dop e Igp degli chef della Marr Academy.

L’obiettivo è di sostenere e migliorare, nel settore Ho.re.ca. e presso i clienti, la considerazione dell’universo di tipicità che sta dietro ogni prodotto, aumentando la conoscenza e consapevolezza del loro valore aggiunto in termini di qualità e valorizzandoli nei menù regionali proposti ai clienti e turisti.

Un legame, quello tra prodotti della terra e turismo sempre più stretto lungo la via Emilia. Una regione forte dei suoi 44 prodotti a marchio Dop e Igp in ambito agroalimentare e 30 a denominazione d’origine in quello vitivinicolo, un patrimonio che da solo vale oltre 3,5 miliardi di euro l’anno. A questi vanno poi aggiunti i 398 prodotti agroalimentari tradizionali.

Per il prossimo 8 aprile a Rimini è previsto un appuntamento con rappresentanti del mondo della ristorazione e dell’ospitalità per presentare il progetto.

I video presentati in conferenza stampa

Il progetto sul web

Si parte con un video che vede l'attore Paolo Cevoli testimonial dei 44 prodotti Dop/Igp dell'Emilia-Romagna, per proseguire nei sei mercoledì successivi (dal 25 marzo al 4 maggio 2022) con la pubblicazione di altrettante videoricette realizzate dallo Chef Sergio Ferrarini con protagonisti i prodotti Dop/Igp in abbinamento ai vini Doc regionali.