EARTH DAY: 1 MILIARDO DI PARTECIPANTI A TUTELA DEL PIANETA – SERPILLO, UCI: STOP AZIONE DISTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA NATURA. DOVERE DI CAMBIARE PER NUOVE GENERAZIONI.

Grazie a 4 video animazioni a scopo educativo, destinate ai bambini e ragazzi e prodotte dall’Associazione non profit EMI–Educazione Multimediale Innovativa , la presenza dell’UCI sarà garantita anche nel MODULO “ Kids ” della maratona: un focus importante dedicato ai più giovani, partendo dal principio che la tutela del patrimonio naturale passa per la sua conoscenza e per l’educazione al suo rispetto. Il Professor Pensabene , personaggio immaginifico, ci condurrà attraverso un viaggio virtuale di esplorazione del Pianeta dalla video animazione “ L’atmosfera terrestre ” ( https://www.youtube.com/watch?v=9paRe9sU91A ), a quella sul tema del “ Riscaldamento globale ”( https://www.youtube.com/watch?v=dS1Q8FwVU-M ), sull’annoso interrogativo “ Le razze umane... esistono? ” ( https://www.youtube.com/watch?v=qkJXNqATXhg ). Un vero e proprio tour didattico a distanza, capace di toccare il cuore dei più giovani e coinvolgerli. Da sempre, infatti, l’Associazione EMI sostiene l’importanza di un approccio arricchito all’educazione, ricorrendo a linguaggi diversificati come quello dell’animazione, della gamification e della realtà aumentata. Le video animazioni, all’interno di una corretta progettazione educativa, possono costituire meravigliose opportunità di apprendimento, diventando dei facilitatori. UCI ed EMI condividono assieme, già da 2 anni, il sogno di un progetto sociale per le Scuole, di cui l’Italia potrebbe essere il capofila, che ha come perno proprio l’istruzione, da considerare come cardine di ogni società civile, il fulcro intorno al quale trovare solidità e prospettiva di crescita. Anche in questo campo, dunque, l’Unione Coltivatori Italiani si conferma forza capace di leggere i tempi ed anticipare il futuro.

