EARTH DAY – SERPILLO, UCI: AGROALIMENTARE ITALIANO È RESILIENZA. TUTELARE NOSTRO PATRIMONIO LEVA STRATEGICA PER RILANCIARE IL PAESE. AGIRE OGGI PER IL DOMANI-IL VIDEO

Il Presidente Nazionale UCI, Mario Serpillo, intervistato da Earth Day Italia, passa in rassegna temi importanti del mondo dell’agricoltura.

Dalla nascita dell’Unione Coltivatori Italiani nei primi anni ‘60 che si radica in un movimento contadino di un’Italia rurale al 28% privo di certezze né garanzie di guadagni e lo accompagna in tutte le battaglie importanti, fino ad un’era di conferme di solidi diritti.

Fino ad oggi, in cui il Made in Italy è consapevolezza di salute, sicurezza alimentare e gusto. È un valore universale da imitare. E che incarna il territorio, incorpora dimensioni diverse, e attraverso il nostro know how, racconta la cultura e la storia del nostro Paese.

“Un meccanismo basato, quello dell’agroalimentare italiano, su una forte resilienza. È per questo – afferma Serpillo – che il cibo continua ad arrivare sulle nostre tavole nonostante il periodo che stiamo vivendo”.

Il Presidente Nazionale UCI pone l’attenzione anche alla tutela di questo immenso patrimonio. “Va ridisegnato un futuro che faccia leva sulla salute, sulla capacità di valorizzare il buono e combattere ciò che buono non è.

La Comunità italiana deve tornare ad esprimersi ai massimi livelli sulle filiere nobili che sono a rischio per la globalizzazione selvaggia, sulla pesca, sulle filiere nobili.

Soltanto così questo patrimonio culturale può tornare ad essere una leva strategica per rilanciare il Paese, sopratutto in questo momento di crisi”.

E sul futuro? “Il futuro è adesso – continua Serpillo – È fondamentale educare i giovani nel riuscire a gestire e apprezzare questo grande patrimonio. Ma il cibo deve saper raccontare alle generazioni future. È per questo che abbiamo sostenuto EMI (Educazione Multimediale Innovativa) nella realizzazione di video educativi per i giovani. Ne è scaturito un progetto di trasmissione della cultura attraverso i cartoon in grado di veicolare concetti complessi in un modo estremamente intuitivo”.

Per il Presidente UCI trasmettere questa grande cultura può indicare all’uomo le strade giuste da percorrere, restituendo la consapevolezza e la necessità di rispettare il cibo sano ed evitando il trash food che ha generato fenomeni di obesità in tutto il mondo, peraltro con costi altissimi per la sanità.

E sulla difficile situazione di adesso: “È una sfida impari quella di oggi per l’agricoltura. Proprio adesso che stiamo attraversando le stagioni più produttive per quasi tutte le colture sulle quali si era già investito moltissimo. Ci troviamo anche con carenza di manodopera. Gran parte di essa è costituita da fantasmi che operano in clandestinità e che non sono riconosciuti per il lavoro che fanno. Ma che normalmente costituiscono l’ossatura di queste filiere.

E al danno si aggiunge un altro danno, quello dell’export, che ha subito un vero tracollo per via della logistica che ha difficoltà ad assicurare i flussi”.

Conclude il Presidente UCI: “Abbiamo già affrontato passaggi storici molto critici ed è proprio in questi momenti che il popolo italiano ha dimostrato di sapersi stringere, come mai nessun altro, intorno ai valori sociali e culturali che hanno fatto la storia del mondo.

E torneremo a dimostrarlo”.

