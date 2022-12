Eccellenze agroalimentari nazionali in Senato, De Carlo (FdI): Valorizziamo i nostri prodotti per dire no a carni sintetiche e coltivazioni senza terra

È iniziata oggi in Senato l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia e dal senatore Luca De Carlo di “valorizzazione delle eccellenze italiane contro la deriva sintetica voluta dalle lobbies e dalle multinazionali”.

“Sarà un vero e proprio tour tra le eccellenze agroalimentare della nostra nazione: non dimentichiamo che l'Italia è leader mondiale in questo settore con ben 845 prodotti a marchio DOP o IGP”, spiega De Carlo, presidente della Nona Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare al Senato e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia “Vogliamo valorizzare le nostre produzioni e dire no con atti concreti a chi spinge per avere sulle nostre tavole la carne sintetica realizzata in laboratorio e per coltivare senza terra”.

L'iniziativa vuol portare tra i senatori di tutti gli schieramenti le bontà del territorio italiano per valorizzare le grandi diversità presenti che portano alla produzione di eccellenze invidiate in tutto il mondo; la prima giornata è stata dedicata - grazie alla partecipazione dei senatori Anna Maria Fallucchi e Filippo Melchiorre, rispettivamente di Foggia e di Bari - ai prodotti della Puglia, in particolare al Caciocavallo Podolico del Gargano, mentre nelle prime settimane di gennaio sarà dato spazio alle produzioni dell'Abruzzo.