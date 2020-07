ECCO DECRETO PEGNO, DA REGISTRO TELEMATICO NESSUNA GARANZIA ALLE BANCHE. LO DICE LA CIRCOLARE MIPAAF

Pronto al Mipaaf, per la firma del ministro, il Decreto Pegno rotativo presente nel Dl Cura Italia deputato a consentire alle aziende vitivinicole e olivicole di mettere a disposizione i propri magazzini per accedere alle anticipazioni da parte delle banche alle imprese.

Si tratta di una misura il cui obiettivo è quello di dare liquidità alle imprese agricole e vitivinicole. Anche attraverso la modifica del registro telematico (basato sull'autocertificazione) proprio per permettere alle aziende di mettere in pegno i propri prodotti a garanzia per avere le anticipazioni delle banche sul valore delle merci.

Ma se da una parte il Mipaaf lavora per dare, dall'altra c'è chi scrive - in una circolare ministeriale - che "non è previsto alcun controllo di coerenza". Quindi come dire agli istituti di credito che il registro Telematico sul quale ci si dovrebbe basare per la garanzia alle banche, non è attendibile.

Lo dice il ministero stesso a pagina 204 con tanto di triangolo e punto esclamativo: non è previsto alcun controllo e non viene garantita alcuna coerenza.

In sostanza il ministero da un lato dà la possibilità di utilizzare il registro telematico e dall'altra non ne garantisce l'attendibilità.

Le banche su quali garanzie potranno dare l'anticipazione se lo stesso ministero non garantisce alcun 'controllo di coerenza'?

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il link Mipaaf relativo all'estratto guida e la parte interessata in formato PDF:

GUIDA REGISTRO TELEMATICO

https://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v46%20(S-MIP-MRGA-K3-15003).pdf?op=14&referer=https%3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-mipaaf%2Fscarico.jsp

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto in PDF e a seguire in forma testuale:

DECRETO PEGNO ROTATIVO DOP e IGP rev ICQRF

Articolo 1

(Ambito operativo)

1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri.

2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.

3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto.

4. L’allegato 2 può essere aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del Capo dipartimento dell’Ispettorato centrale qualità e repressione frodi (ICQRF), su proposta della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Articolo 2

(Registro)

1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all’allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1.

2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul

registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.

3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.4. Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva, il debitore può procedere all’annotazione nei registri

telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n.293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n.16059, istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all’allegato 2. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri di cui al presente comma.

Articolo 3

(Estinzione del pegno)

1. La constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti

in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all’allegato 1 o registrazione sul registro

telematico di cui al comma 4 dell’articolo 2.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-