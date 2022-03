Ecco il Management Plan della Dg Agri: garantire benessere zone rurali attraverso la Pac. Il documento

La Commissione europea pubblica il Piano di gestione 2022 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

La missione della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DGAGRI) - si legge - è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura europea e di garantire il benessere delle sue zone rurali attraverso l'attuazione della politica agricola comune (PAC).

Il piano di gestione 2022 della DGAGRI definisce le azioni e le realizzazioni previste per l'anno in corso nel perseguimento degli obiettivi fissati nel quadro giuridico della PAC e nelle priorità politiche definite nel piano strategico 2020-2024 della DG AGRI. La PAC avrà un ruolo chiave non solo, ma in particolare nelle seguenti priorità politiche della Commissione il Green Deal europeo, che mira a trasformare l'UE in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente nell'uso delle risorse e competitiva, dove non ci siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e dove la crescita economica sia disaccoppiata dall'uso delle risorse; un'Europa più forte nel mondo, rafforzando la leadership globale dell'UE, promuovendo un commercio equilibrato nel settore agricolo e diventando lo standard globale per la sostenibilità; una nuova spinta per la democrazia europea, affrontando le sfide demografiche, come lo spopolamento, l'invecchiamento e lo squilibrio di genere, che riguardano le zone rurali.

Il 2022 sarà l'ultimo anno in cui la DGAGRI continuerà ad operare sotto l'attuale legislazione della PAC. Allo stesso tempo, una delle priorità chiave per il 2022 sarà la definizione del quadro politico e i preparativi per l'attuazione della nuova legislazione della PAC. I primi passi molto importanti in questo contesto saranno la valutazione e l'approvazione dei piani strategici degli Stati membri che devono essere presentati entro il 1° gennaio 2022, nonché l'adozione e l'applicazione della relativa legislazione secondaria.

In linea con gli obiettivi della strategia Farm to Fork e della strategia sulla biodiversità, la DGAGRI contribuirà al passaggio verso un sistema alimentare sostenibile. Altre priorità per il 2022 sono la revisione delle norme di commercializzazione e una revisione globale della politica di promozione agroalimentare. Altre attività chiave riguardano il meccanismo europeo di preparazione e risposta alla crisi della sicurezza alimentare, la missione "a soil deal for Europe", la modernizzazione del sistema delle IG o la creazione della rete di dati sulla sostenibilità delle aziende agricole. La DG AGRI darà anche seguito alla strategia forestale e alla visione a lungo termine per le aree rurali.

Sul piano internazionale, la DG AGRI continuerà a lavorare per accordi commerciali ambiziosi, equi ed equilibrati che massimizzino le opportunità di esportazione per i prodotti agroalimentari dell'UE salvaguardando i settori sensibili1 , e che assicurino una migliore protezione e un rafforzamento delle Indicazioni Geografiche (IG) nel mondo. Come risposta ai recenti picchi dei prezzi dell'energia, la DG AGRI monitorerà da vicino l'impatto della conseguente impennata della pressione inflazionistica sui prezzi dei mezzi di produzione agricoli, sui prezzi dei prodotti alimentari e sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda la crisi della COVID-19, la DGAGRI continuerà a prendere le misure necessarie per attenuare l'impatto della pandemia sul settore agroalimentare e assistere alla sua ripresa. La DGAGRI si sforzerà anche di affrontare altre sfide, come quelle legate al cambiamento climatico, all'uso sostenibile delle risorse naturali, al cambiamento demografico o alla connettività nelle zone rurali. In questo contesto, nel 2022, la DGAGRI parteciperà all'attuazione dello strumento di recupero dell'Unione europea, in particolare con l'incorporazione delle nuove risorse aggiuntive al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'attuazione quotidiana della PAC attuale e futura continuerà a richiedere alla DGAGRI una solida analisi giuridica e il follow-up procedurale delle iniziative legislative e di altro tipo. Dato il notevole volume della legislazione agricola e la sua complessità negli ultimi 60 anni, la DGAGRI ha sviluppato le migliori pratiche per facilitare l'attuazione della sua politica da parte degli Stati membri (cioè attraverso i suoi comitati e gruppi di esperti, fornendo sostegno e guida continua agli Stati membri sull'attuazione della PAC, facilitando l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche nei loro sistemi di governance, e utilizzando procedure di audit e di correzione finanziaria in modo efficiente).

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il Report:

DG AGRI MANAGEMENT PLAN_2022_en