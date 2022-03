Ecco il management Plan della Dg Energia: cosa prevede. Il documento

Sostenere l’European Green Deal, contribuire alla ripresa economica e dare risposta agli impatti del Covid-19 riducendo al contempo la dipendenza dell'Ue dai combustibili fossili e le sue implicazioni sui prezzi dell'energia. È quanto emerge dalla visione strategica della DG Energia per il periodo 2020-24 secondo cui l'ulteriore decarbonizzazione del sistema energetico “è fondamentale per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030 e raggiungere neutralità climatica entro il 2050”.

Tra gli obiettivi per garantire una transizione equa, la Dg Energia punta nel 2022 ad assicurare energia pulita, accessibile e sicura, promuovendo la produzione e l'uso di energia decarbonizzata e decarbonizzata e rinnovabile nell'Ue che contribuisca alla ripresa economica e all'aumento delle ambizioni climatiche. A edifici e le ristrutturazioni eseguiti in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse e il principio "Energy Efficiency First" applicato nelle decisioni di investimento decisioni di investimento energetico nell'Unione; a creare un moderno sistema energetico dell'UE puntando su ricerca e innovazione; infine assicurando che nessuno sia lasciato indietro, sulla base del Patto europeo per il clima.

“La sfida globale per la politica energetica dell'Ue è quindi quella di porre le basi per un sistema energetico integrato che promuova un'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, assicurando un sistema energetico sostenibile, accessibile e sicuro e non lasciando nessuno indietro. Questa transizione richiederà investimenti significativi, non solo nelle fonti di energia rinnovabili e nelle reti, ma anche nei settori industriali e dei trasporti difficili da decarbonizzare. Pertanto, mobilitare sia il settore pubblico che quello privato sarà una priorità per la DG Energia nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici. Il piano di ripresa stabilisce come alcuni di questi investimenti possano essere mobilitati nei prossimi anni”, sottolinea ancora la DG Energia.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il Management Plan della Dg Energia

Il piano di gestione 2022 della DG ENERGIA