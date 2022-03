Ecco il Management Plan della Dg Mare: “ecologizzare” i mari e la pesca. Piano di azione per conservare risorse marine. Il documento

La missione della Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca (o "DG MARE") è quella di "Lottare per mari sani e per un uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine nell'UE e nel mondo. Ciò implica garantire una pesca sostenibile attraverso la piena attuazione della politica comune della pesca, promuovere nell'UE un approccio integrato a tutte le politiche che hanno un impatto sugli oceani e la loro buona governance, compresa la promozione di un'economia blu sostenibile, fornendo così posti di lavoro e prosperità alle comunità costiere e cibo sostenibile, e contribuendo a un ambiente sano per le generazioni attuali e future, nonché proiettare queste politiche a livello internazionale". Questa dichiarazione di missione - si legge nel Management Plan 2022 della Dg Mare - guida la strategia della DG MARE per l'intero mandato dell'attuale Commissione, come indicato nel nostro piano strategico 2020-20241.

La strategia è costruita intorno a obiettivi generali che riflettono due delle ambizioni principali della Commissione ("A European Green Deal" e "A Stronger Europe in the Word") e obiettivi specifici che definiscono il contributo della DG MARE. Un'iniziativa chiave nel 2022 sarà la comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani.

La DG MARE si concentrerà anche sul recupero dei settori marittimo e della pesca dopo la pandemia COVID-19 e sul renderli più resistenti per il futuro lungo il piano di recupero per l'Europa e un'Europa più verde e digitale. Il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (EMFAF) fornirà sostegno finanziario e strumenti innovativi per proteggere, gestire e utilizzare in modo sostenibile l'oceano e le sue risorse, mentre la Missione Oceano nell'ambito del programma di ricerca Horizon Europe finanzierà la ricerca e l'innovazione di soluzioni pratiche per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo di decarbonizzazione, biodiversità e inquinamento.

La Commissione riferirà anche sul funzionamento della politica comune della pesca. Continuerà a partecipare attivamente ai negoziati legislativi per spingere verso un sistema di controllo della pesca efficace e moderno.

La DG MARE guiderà gli sforzi della Commissione nello sviluppo di diverse iniziative nell'ambito delle strategie Biodiversità e Farm to Fork per rendere i settori più sostenibili, come la preparazione di un piano d'azione per conservare le risorse della pesca e proteggere gli ecosistemi marini, la revisione delle norme di commercializzazione dei frutti di mare e la proposta di una strategia sulle alghe.

Insieme agli Stati membri, svilupperemo ulteriormente un'economia blu sostenibile e garantiremo lo sfruttamento sostenibile della pesca in diversi bacini marittimi. Come organizzazione, continueremo il nostro lavoro verso un'amministrazione più moderna, efficiente e sostenibile, in linea con la strategia aziendale per le risorse umane e il piano d'azione per l'ecologizzazione. L'incertezza legata alla pandemia COVID-19 e il suo impatto socio-economico richiedono un certo grado di flessibilità e aggiustamenti nell'attuazione di questo piano di gestione ogni volta che sarà necessario.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il Management Plan 2022 della Dg Mare:

