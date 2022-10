Ecco il Nutriscore versione Usa. La Food and Drug Administration (FDA) si basa su percentuale quotidiana e promuove olio d’oliva

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense propone una nuova definizione di ciò che costituisce cibo sano e parallelamente sta anche ricercando "un simbolo che i produttori potrebbero utilizzare sulla parte anteriore della confezione per dimostrare che il loro prodotto soddisfa la definizione di "sano". Avere un grafico standardizzato per mostrare che un alimento si qualifica per l'indicazione "sano" sosterrebbe ulteriormente l'obiettivo della FDA di aiutare i consumatori a identificare più facilmente i prodotti alimentari confezionati che li aiutino a costruire modelli alimentari salutari" fa sapere in un comunicato la Food and Drug Administration.

Ecco dunque il Nutriscore versione Usa, con una differenza sostanziale però dal suo modello francese. Difatti, perché un prodotto sia etichettato come sano deve rispettare dei limiti specifici per alcuni nutrienti, come grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti. La soglia per i limiti si basa su una percentuale del valore giornaliero (DV) per il nutriente e varia a seconda del cibo e del gruppo di alimenti. Il limite per il sodio è del 10% del DV per porzione (230 milligrammi per porzione).

In tal modo alimenti come il salmone, l'avocado e l'olio d'oliva, che ai sensi delle normative vigenti non si qualificano per l'uso dell'indicazione "sano", si qualificherebbero secondo la definizione proposta. Alimenti come i cereali zuccherati e lo yogurt che hanno una quantità di zuccheri aggiunti superiore a quella consentita non sarebbero più idonei.

Dunque un capovolgimento di valori rispetto a quanto notifica il Nutriscore, anche nonostante la tardiva modifica dei suoi paradigmi che declassano cereali per la colazione e promuovono alcuni prodotti, tra cui l'olio d'oliva. Una mossa -quella del suo ideatore, Serge Hercberg, avvenuta dopo anni di adozione del Nutriscore- per correre ai ripari dopo le sempre più numerose critiche mosse da politica, organizzazioni di produttori e consumatori e comunità scientifica. Un modo insomma per rendere più "soft" il Nutriscore all'approssimarsi della decisione della Commissione Ue sull'etichettatura unica.

La norma proposta arriva sulla scia della Conferenza della Casa Bianca su Fame, Nutrizione e Salute , nonché della relativa strategia nazionale, che mira a porre fine alla fame, migliorare l'alimentazione e l'attività fisica, ridurre le malattie legate all'alimentazione e chiudere divari di disparità entro il 2030.

"L'alimentazione è la chiave per migliorare la salute della nostra nazione", ha affermato il segretario dell'HHS Xavier Becerra. “Il cibo sano può ridurre il nostro rischio di malattie croniche. Ma troppe persone potrebbero non sapere cosa costituisce un cibo sano. La mossa della FDA aiuterà a educare più americani a migliorare i risultati sanitari, affrontare le disparità di salute e salvare vite umane”.

La norma proposta aggiornerebbe la definizione dell'indicazione "sana" per spiegare meglio il modo in cui tutti i nutrienti nei vari gruppi alimentari contribuiscono e possono lavorare in sinergia per creare modelli dietetici sani e migliorare la salute. Secondo la definizione proposta per l'indicazione "sano" aggiornata, che si basa sull'attuale scienza della nutrizione, alimenti come noci e semi, pesce più grasso (come il salmone), alcuni oli e acqua -che fanno parte di un modello dietetico sano e che sono raccomandati dalle linee guida- sarebbero idonei a utilizzare l'indicazione sulla loro etichettatura.

"Le malattie croniche legate all'alimentazione, come le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2, sono le principali cause di morte e disabilità negli Stati Uniti e hanno un impatto sproporzionato sui gruppi di minoranze razziali ed etniche", ha affermato il commissario della FDA Robert M. Califf, MD. "L'azione di oggi è un passo importante verso il raggiungimento di una serie di priorità legate alla nutrizione, che includono fornire ai consumatori informazioni per scegliere diete più sane e stabilire precocemente abitudini alimentari sane. Può anche portare a un approvvigionamento alimentare più sano”.

Secondo la definizione proposta, per essere etichettati con l'indicazione "sano" sugli imballaggi alimentari, i prodotti dovrebbero:

Contenere una quantità significativa di cibo proveniente da almeno uno dei gruppi o sottogruppi di alimenti (es. frutta, verdura, latticini, ecc.) raccomandati dalle Linee guida dietetiche.

Rispettare limiti specifici per alcuni nutrienti, come grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti. La soglia per i limiti si basa su una percentuale del valore giornaliero (DV) per il nutriente e varia a seconda del cibo e del gruppo di alimenti. Il limite per il sodio è del 10% del DV per porzione (230 milligrammi per porzione).

L'agenzia sta anche studiando ed esplorando lo sviluppo di un simbolo che i produttori potrebbero utilizzare per dimostrare che il loro prodotto soddisfa i criteri di dichiarazione "sani". L'agenzia si rende conto che i consumatori durante gli acquisti potrebbero essere alla ricerca di un modo rapido per identificare e selezionare prodotti sani. L'indicazione "sana" aggiornata e il potenziale simbolo insieme fungerebbero da segnali rapidi per aiutare i consumatori a identificare più facilmente le scelte alimentari più salutari.

Difatti, si legge sempre sul comunicato pubblicato dall'Agenzia statunitense, le future azioni pianificate includono lo sviluppo di un sistema di etichettatura front-of-pack (FOP) per comunicare rapidamente e più facilmente le informazioni nutrizionali per consentire ai consumatori di prendere decisioni sane.

"Non devi aspettare una nuova definizione dell'indicazione "sano" o un simbolo per essere più consapevole delle tue scelte alimentari. Puoi iniziare ora", afferma Susan Mayne, Ph.D., direttrice del Center for Food Safety and Applied Nutrition della FDA. "Puoi anche controllare l' etichetta dei dati nutrizionali sugli alimenti confezionati per ottenere informazioni su nutrienti specifici e confrontare i prodotti alimentari. Osservando il Percent Daily Value, abbreviato come %DV, dei diversi nutrienti puoi scegliere alimenti che contengono più nutrienti di cui vuoi ottenere di più e meno nutrienti che potresti voler limitare" conclude Mayne.

Dichiarazioni quest'ultime che forniscono un involontario endorsement all'Italia e al suo Nutrinform, che da sempre punta sull'educazione alimentare e su di una etichettatura in grado di fornire i corretti dati nutrizionali per permettere scelte consapevoli e salutari per i consumatori. Esattamente quanto sottolineato dalla direttrice del Center for Food Safety and Applied Nutrition della FDA.

Infine, sempre in merito al nuovo sistema proposto dalla FDA, Maira Bes Rastrollo, professore di medicina e salute pubblica all'Università di Navarra in Spagna, ha descritto questo aggiornamento come "un passo avanti, è un punto molto favorevole che siano stati inclusi gli zuccheri aggiunti, cosa che il Nutri-Score, il sistema che abbiamo in Spagna, non fa" riporta il quotidiano spagnolo El Pais.

