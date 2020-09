Ecco il Piano Fitosanitario nazionale ma struttura sul territorio fragile e con poche risorse umane e finanziarie

Il punteruolo rosso , Rhynchophorus ferrugineus, è originario dell'Asia sudorientale e della Melanesia, dove è responsabile di seri danni alle coltivazioni di palma da cocco. A seguito del commercio di esemplari di palme infette, raggiunse negli anni ottanta gli Emirati Arabi e da lì si diffuse in Medio Oriente (segnalato in Iran, Israele, Giordania e Palestina) e in quasi tutti i Paesi del bacino meridionale del Mar Mediterraneo (a partire dall'Egitto dove fu segnalato per la prima volta nel 1992). La prima segnalazione in Europa è stata registrata in Spagna nel 1994, poi in Corsica e in costa Azzurra francese (2006). La prima segnalazione in Italia è del 2004 e si deve ad un vivaista di Pistoia che aveva importato delle piante dall'Egitto.

