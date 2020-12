Ecco la bozza del PNRR entrata in Cdm: le 6 missioni da perseguire all’insegna dell’economia circolare. Emulando modello Agricoltura

Agricoltura digitale, sostenibile ed economica circolare. Sono questi i tre assiomi del Piano di rilancio Next Generation Eu che interessa il settore Primario.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF la bozza aggiornata al 6 dicembre del PNRR:

PNRR BOZZA PER CdM 7 DELLE h.11.55

Il PNRR Italiano - esaminato in Cdm - è costruito intorno a quattro linee strategiche: Modernizzazione del Paese; Transizione ecologica; Inclusione sociale e territoriale, parità di genere.

Il sistema agricolo da che mondo è mondo è in grado di reggere le crisi, anche le peggiori, in controtendenza. Perché risponde esattamente ai canoni dettati dal sistema economico globale. Anzi: è il modello che il sistema di mercato globale ha cercato di emulare.

In un sistema economico paralizzato a livello mondiale (tranne per quei paesi che non hanno garanzie per i lavoratori e i cittadini) l’unico settore a reggere la crisi è quello dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Sia in termini economici che in termini di occupazione.

Perché: la risposta è semplice. Perché risponde esattamente al sistema di mercato basato sul ciclo continuo dei consumi che da John Locke e Adam Smith ad oggi, gli economisti hanno contribuito a creare.

In poche parole, l’agricoltura è il modello su cui si è basato il sistema di mercato globale. Ecco perché.

Il mercato va avanti grazie al cosiddetto “consumo ciclico”.

Sono tre gli attori principali della scena economica: il lavoratore, il datore di lavoro e il consumatore.

Il lavoratore vende il lavoro al datore per un’entrata; il datore di lavoro vende i servizi produttivi e i beni prodotti al consumatore per un’entrata; e il consumatore diventa un indiretto datore di lavoro quando spende nuovamente nel sistema per permettere al consumo ciclico di continuare.

Il sistema di mercato globale è basato sul presupposto che ci sarà sempre sufficiente domanda di prodotto nella società per promuovere abbastanza denaro a un ritmo che possa sostenere il processo di consumo.

Ma se il termine stesso “economia” significa, “conservare”, “preservare”, “eludere gli sprechi” quando l’efficienza si traduce in assenza di spreco, qualche cosa non funziona.

L’intento del sistema di mercato è infatti esattamente l’opposto di ciò che una vera economia dovrebbe fare: orientare con efficienza e cautela i materiali per la produzione e la distribuzione dei beni utili alla vita.

Viviamo in un pianeta finito, con risorse limitate. Solo per esempio il petrolio che utilizziamo ha richiesto milioni di anni per generarsi. Questo vuol dire che avere un sistema che promuove l’accelerazione dei consumi in nome della crescita economica rischia di tradursi in una tragedia ambientale, sociale ed economica.

Ed ecco l’obsolescenza. Il sistema di mercato non può permettersi che un prodotto duri più tempo del necessario affinché continui il consumo ciclico su cui si basa.

In altre parole è fondamentale che i prodotti si rompano entro un certo periodo di tempo. L’obsolescenza “pianificata” è la spina dorsale di ogni strategia di mercato delle aziende produttrici di beni e spesso viene mascherata con l’obsolescenza intrinseca, ovvero l’usura naturale del prodotto che viene “superato” da un prodotto successivo. Spesso ignorando o soffocando nuovi passi avanti della tecnologia che potrebbero generare un prodotto più efficiente o durevole.

Secondo questo concetto nel momento in cui un bene (un'automobile, un telefono cellulare, un computer, un abito) resiste più a lungo, va a minare il mantenimento del consumo ciclico e quindi per lo stesso sistema di mercato. Motivo per cui c’è uno sforzo comune affinché la vita di ogni prodotto sia breve. Se una macchina non si rompe mai, difficilmente il consumatore comprerà il modello successivo la cui uscita è pianificata già nel momento della messa sul mercato del modello precedente. Stessa cosa per il telefono: il consumatore viene indotto a sostituire il prodotto nei tempi stabiliti dall’azienda.

Questo meccanismo genera scarti e inquinamento che aumenta in maniera in modo illimitato in un pianeta invece che ha risorse limitate e spazi finiti.

Nel momento in cui economia vuol dire “efficienza”, “sostenibilità” e “preservazione”, la stessa diventa nemica del nostro sistema globale di mercato.

Ecco perché il sistema primario è la risposta alla crisi economica che ha colpito il pianeta.

L’agricoltura è l’unico settore ad aver retto la crisi nei paesi cosiddetti sviluppati. In Italia è l’unico comparto che garantisce un segno più davanti ai bilanci, oltre ad essere l’unico a garantire posti di lavoro.

Il sistema agricolo risponde esattamente alle esigenze del sistema di mercato globale basato sul ciclo continuo dei consumi. Ma mentre le aziende produttrici di beni di servizio si basano sulla strategia dell’obsolescenza pianificata, ovvero un invecchiamento “forzato” dei prodotti al fine di consentirne la sostituzione nei tempi stabiliti dalle aziende stesse per introdurre il modello successivo e sostitutivo, i prodotti agricoli sono obsolescenti per natura.

In una parola: costituiscono il modello che il sistema di mercato globale ha cercato di emulare.

La differenza è che mentre i prodotti agricoli hanno un ciclo dettato da leggi naturali, motivo per cui sono biodegradabili e assorbibili dal pianeta, anzi, spesso gli scarti diventano i presupposti di una nuova vita sottoforma di concime, per i prodotti di servizio non vale la stessa regola.

È come una clessidra che scende lentamente: la cui fine, se non la si gira invertendo la rotta, è certa.

"Modernizzare il Paese significa - si legge nel testo - anzitutto, disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino. Modernizzare il Paese significa, inoltre, creare un ambiente favorevole all’innovazione, promuovere la ricerca e utilizzare al meglio le tecnologie disponibili per incrementare la produttività dell’economia e la qualità della vita quotidiana. La modernizzazione del sistema paeseè premessa e al tempo stesso accompagnamento del secondo pilastro del piano, vale a dire la transizione ecologica. La digitalizzazione è infatti indispensabile per l’utilizzo delle nuove tecnologie che consentono processi industriali più efficienti e un maggiore controllo degli sprechi lungo la catena di produzione. La transizione ecologicadovrà essere la base del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale.

Per avviarla sarà necessario, in primo luogo, ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo; in secondo luogo migliorare l’efficienza energetica delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell’aria nei centri urbani e delle acque interne e marine. Si dovrà inoltre investire nella ‘bellezza’ del Paese, anche per consolidare la capacità di attrazione di flussi turistici e le potenzialità dell’enorme patrimonio storico, culturale e naturale, a cominciare da una gestione efficace delle aree verdi urbane, anche in termini di una maggiore diffusione delle stesse sul territorio urbano e periurbano, e da corposi interventi di rimboschimento. La riconversione ecologica può e deve rappresentare anche un terreno di nuova competitività permolta parte del nostro sistema produttivo, anche attraverso investimenti nell’agricoltura sostenibile e di precisione, a partire dal Mezzogiorno, permettendo di conseguire una maggiore armonia con la natura, pur nel contesto di una società a forte vocazione industriale. Gioca un ruolo strategico a tal fine anche il sistema agricolo e forestale, che tramite il presidio e la gestione sostenibile del territorio nazionale, è in grado di assorbire una significativa quota delle emissioni di gas climalteranti delsistema Paese, come evidenziato dallo European Green Deal.Inclusione socialee territorialevuol dire ridurre le disuguaglianze e la povertà, migliorare l'istruzione e la conoscenza degli strumenti digitali, ridurre i divari territoriali nell'accesso alla cultura, ottenere una migliore qualità della vita nei centri urbani e nelle periferie, ridurre il gap infrastrutturale, occupazionale e di servizi e beni pubblici fra Nord e Sud. Migliorare Transizione ecologicaInclusione sociale e territorialeModernizzazione del PaeseParità di genere l’inclusione richiede anche di rafforzare il sistema sanitario, messo a dura prova dalla pandemia, per tutelare la salute di tutti. La realizzazione dell’parità di genere, richiede di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione in esserenei confronti delle donne, che riguardano, prioritariamente, lapartecipazione al mondo del lavoro, la retribuzione e la qualità del lavoro, l’accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini nell'allocazione del tempo dedicato al lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l'uguaglianza di genere nelle posizioni decisionali a livello politico, economico e sociale.

Le sei missioniin cui si articolerà il PNRR, e che rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento, sono:

1.Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

2.Rivoluzione verde e transizione ecologica

3.Infrastrutture per una mobilità sostenibile

4.Istruzionee ricerca

5.Parità di genere, coesione sociale e territoriale

6.Salute

Sotto il secondo punto rientra l'Agricoltura digitale, basata su tecnologie cloud e (near) real time, con sistemi blockchain e servizi decentralizzati input/output, che consentiranno i “colloqui” tra amministrazioni e tra queste e le aziende agricole di tutto il territorio nazionale. L’iniziativa consentirà di rafforzare la capacità di analisi, valorizzando il patrimonio informativo, con lo sviluppo e l'adozione di modelli per la valutazione delle politiche agricole

Nella terza componente “Cultura e Turismo” si concentrano gli interventi in due dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia che necessitano un sostegno specifico per accompagnarne la ripresa e rafforzarne la resilienza per il futuro. La crisi conseguente alla diffusione dell’epidemia Covid 19 ha colpito duramente entrambi i settori in ragione sia della chiusura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sia, più in generale, a causa del blocco dei movimenti turistici. Secondo le stime della World Tourism Organizationdelle Nazioni Unite, gli arrivi turistici internazionali in Europa si sono ridotti del 58% fra gennaio e marzo del 2020. In Italia, secondo stime dell’Istat, la prima ondata del Covid-19 ha causato la perdita di circa un quinto delle presenze turistiche previste per l’intero 2020 nel trimestre marzo-maggio; in prospettiva, il rinnovatoimpeto del contagio rischia di arrecare ulteriori danni alle presenze turistiche e, di conseguenza, al fatturato delle imprese turistiche nella stagione invernale

Con la missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”l’Italia, che pure ha registrato notevoli progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra, nell’aumento della quota di energia soddisfatta con fonti rinnovabili e nel miglioramento dell’efficienza energetica, intensifica il proprio impegno per far fronte ai nuovi e più ambiziosi obiettivi europei fissati dallo European Green Deal, conun target di riduzione delle emissioni pari al 55% entro il 2030.Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 richiede investimenti e una vasta gamma di riforme abilitanti. In particolare, lo scenario di decarbonizzazione che porterebbe l’Italia alla neutralità climatica entro il2050 evidenzia un gap emissivo che dovrà essere chiuso tramite tre principali tipologie di azioni: (1) una riduzione sostanziale della domanda di energia (soprattutto nel settore residenziale/commerciale e in quello dei trasporti); (2) un ulteriore cambiamento nel mix energetico a favore delle rinnovabili, insieme ad una estesa elettrificazione degli usi finali e alla produzione di idrogeno; (3) un aumento degli assorbimenti della CO2 dalle superfici e dai suoli forestali.

Le azioni di investimento saranno accompagnate da alcune specifiche riformevolte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica:ØLa definizione di una strategia nazionale in materia di economiacircolare, che si basa su un intervento di riforma normativa, denominato “Circolarità e tracciabilità”: volto all’attuazione del piano d’azione europeo per l’economia circolare e per regolare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Vengono inoltre contemplate misure normative volte a favorire la riparabilità, la durabilità, e le forme di riuso/recupero dei prodotti, in particolare di quelli che ricadono in catene del valore strategiche o individuati in base all'impattoambientale e al loro potenziale di circolarità. La strategia prevede, tra l’altro, la nascitadi un hubtecnologico nazionale e centri di competenza territoriali per l’economia circolare a supporto del sistema produttivo. Gli investimenti in cui si concretizzano le quattro componenti della missione Rivoluzione verde e transizione ecologicasono distribuitisu 13 progetti per un ammontare complessivo di risorse pari a 74,3miliardi di euro.

La prima componente “Impresa verde ed economia circolare”, ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell’agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l’economia circolare. In quest’ultimo ambito, l’Italia è in linea con gli obiettivi europei del 2020 in termini di riutilizzo e riciclo di materiali: nel 2017 il tasso di utilizzo circolare dei materiali era al 17,7%, al di sopra della media europea, e nel 2018 il tasso di riciclo si è attestato al 49,8%. Una ulteriore spinta legislativa in questo ambito proviene dal recente recepimento del pacchetto dell’economia circolare (Direttive 2018/849, 850, 851, 852), nel quale sono presenti target per i rifiuti urbani (riciclo del 55% entro il 2025, del 65% entro il 2035), i rifiuti da imballaggi ( 70% di riciclo entro il 2030) e per l’uso delle discariche soglia massima del 10% dei rifiuti urbani con smaltimentoin discarica entro il 2035(al 2018 l’uso delle discariche ha interessato il 22% dei rifiuti urbani prodotti).Per realizzare tali obiettivi, oltre ad un rafforzamento del quadro regolamentare attraverso mirati interventi di riforma, sono previste due linee d’azione:1.La prima linea d’azione “Agricoltura sostenibile” prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agricolo italiano.

In particolare, gli interventi mirano all’efficientamento energetico e all’isolamento termico/coibentazione degli immobili adibiti a uso produttivo nel settore agricolo e zootecnico, quest’ultimo responsabile di circa il 50% delle emissioni di gas clima-alteranti. Infine, si intende sostenere un piano per la logistica del comparto agricolo, che si sostanzia in contributi alle aziende per abbassare l’impatto ambientale del sistema dei trasporti, migliorare la capacità di stoccaggio delle materie prime agricole, la capacità logistica dei mercati all’ingrosso e far esprimere il potenziale in terminidi exportdelle piccole e medie imprese agroalimentari italiane.2.La seconda linea d’azione “Economia circolare e gestione dei rifiuti” è focalizzata su tre interventi principali: a) la riduzione del gap impiantistico della filiera del riciclo, che costituisce una principale criticità in molte regioni del paese, tramite l’ammodernamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti; b) il sostegno a iniziative per ricavare prodotti chimici e carburanti “circolari” da rifiuti plastici e urbani; c) il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione".