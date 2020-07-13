Agricoltura

ECOBONUS, ECCO IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO

Posted by × Pubblicato il 13/07/2020 at 19:06

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo del decreto attuativo dell'ecobonus, di cui si è molto parlato in queste settimane:

 

DM attuativo Ecobonus

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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