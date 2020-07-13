ECOBONUS, ECCO IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo del decreto attuativo dell'ecobonus, di cui si è molto parlato in queste settimane:
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo del decreto attuativo dell'ecobonus, di cui si è molto parlato in queste settimane:
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Pronto il testo del Dl Semplificazioni per la bollinatura. Parola d’ordine semplificare e abbattere la burocrazia. E al contempo rilanciare gli investimenti attraverso i temi legati alle infrastrutture, alla digitalizzazione all’innovazione, al new Green deal, all’energia sostenibile e a basso impatto ambientale. Qui di seguito AGRICOLAE riporta il testo definitivo […]
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo del decreto attuativo dell’ecobonus, di cui si è molto parlato in queste settimane: DM attuativo Ecobonus
“I mercati all’ingrosso svolgono un ruolo importante nella distribuzione di prodotti alimentari in molte zone dell’UE e pertanto nella filiera alimentare dell’UE. La politica agricola comune (PAC) e le altre politiche dell’UE comprendono disposizioni rilevanti per i mercati all’ingrosso interessati a effettuare investimenti. Per quelli situati nelle zone urbane, sono […]
“Apprezziamo l’accordo con il quale è stata sancita la stabilizzazione dell’organico attraverso la trasformazione di contratti di lavoro da part time a full time nel Consorzio di Bonifica Valle del Liri. Si tratta di una scelta importante e fortemente voluta dalla Filbi, che potrà portare, non solo al potenziamento delle […]
Una fotografia a 360 gradi quella che scatta il presidente dell’Associazione italiana coltivatori, Aic, Giuseppino Santoianni nell’era post Covid. Dalla centralità dell’agricoltura alla necessità di una rete diplomatica forte che possa sostenere il made in Italy sui mercati esteri. Ma anche “agri-cultura”, ovvero il patrimonio culturale e di tradizione che […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
MALTEMPO: ASSESSORE PAN, “AVEPA HA GIÀ AVVIATO IL CENSIMENTO DEI DANNI. COLPITI SOPRATTUTTO VIGNETI E COLTURE ESTENSIVE”
OGGI IN PUGLIA VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA BELLANOVA NELLA PROVINCIA DI BRINDISI
XYLELLA: L’UE SI ACCINGE AD APPROVARE IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTRASTO AL BATTERIO
APICOLTURA, PAN A ZANONI: EVITI TERRORISMO AMBIENTALE. NEGLI ALVEARI DEL VENETO SOLO FOGLI DI CERA TESTATI DA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE
RICCAGIOIA, ROLFI: AVANTI CON RILANCIO DEL SITO, SARÀ POLO AGRITECH. ARRIVATE QUATTRO PROPOSTE, ORA PROGETTI ESECUTIVI
VENDEMMIA VERDE’, ROLFI: PENSATA SOLO PER IGT DEL SUD, PRODUTTORI LOMBARDI NON LA USERANNO
LUPO: COLDIRETTI, CON AGGRESSIONE TURISTA A LECCE CRESCE ALLARME
VITICOLTURA REGIONE VENETO METTE A BANDO 11 MLN PER RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI
ASSALZOO, RINNOVATO ACCORDO CON IZSP PIEMONTE LIGURIA VALLE D’AOSTA
GRANO, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PRODUZIONE STIMATA DI OLTRE 5 MLN T. PER IL DURO E 3,5 T. PER IL TENERO
OGGI IN PUGLIA VISITE ISTITUZIONALI PER LA MINISTRA BELLANOVA NELLE PROVINCE DI TARANTO E LECCE
DOMANI IN PUGLIA VISITE ISTITUZIONALI PER LA MINISTRA BELLANOVA NELLE PROVINCE DI TARANTO E LECCE
AGRICOLTURA, ROLFI: 2 ITALIANI SU 3 USERANNO APP PER ACQUISTARE PRODOTTI AGROALIMENTARI
AGRICOLTURA PAN, CONTRO LE PERDITE DI PRODUZIONE NUOVI STRUMENTI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO, IN PRIMA FILA ZOOTECNIA DA LATTE E FRUTTICOLTURA
EMILIA-ROMAGNA, BONACCINI A BONIFICHE FERRARESI E ASSEMBLEA COLDIRETTI: INSIEME PER CONTRASTARE DANNI COVID E MALTEMPO. MAMMI: BENE FINANZIAMENTI CIMICE ASIATICA MA ASPETTIAMO RISORSE PER GELATE
CONFAGRICOLTURA NAPOLI: OTTIMO PIANO STRATEGICO DEL PRESIDENTE DELLA CCIAA CIRO FIOLA
AGRICOLTURA, ROLFI: AZIENDE CRESCONO GRAZIE AI FONDI DEL PSR DELLA LOMBARDIA
UNESCO: COLDIRETTI, SOS DAZI AD 1 ANNO DA TUTELA COLLINE PROSECCO
VITELLI A CARNE BIANCA, ROLFI E PAN: IN STATO REGIONI HA PREVALSO BUONSENSO
ZOOTECNIA: ASSESSORE PAN, “SÌ A RISORSE E AMMASSO PRIVATO, SU VITELLI A CARNE BIANCA HA PREVALSO IL BUONSENSO”
SITO UNESCO COLLINE DEL PROSECCO: IL FUTURO AD UN ANNO DAL RICONOSCIMENTO
AGRICOLTURA, ROLFI: PAGAMENTI PSR IN LINEA CON RICHIESTE, DA NOI INVESTIMENTI STRUTTURALI
ARCHIVIAZIONE QUERELA GRANOSALUS, DE BONIS: “IMPORTANTE VITTORIA CONTRO I COLOSSI DEL GRANO”
AGRUMI, ARRIVA FANTA 100% LIMONE DI SIRACUSA IGP, ARGENTATI (DISTRETTO AGRUMI): UN NUOVO TRAGUARDO PER VALORIZZARE PRODUZIONI DI QUALITA’
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: GRANDINE DISTRUGGE PRODUZIONI TARANTINO, EMILIANO ATTIVI CALAMITA NATURALE
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA: IN PIEMONTE EFFETTUATO IL RILASCIO DELLA VESPA SAMURAI IN 100 SITI
MOZZARELLA DOP, NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FIRMATA CASA SURACE
GRANA PADANO, CARRA, COLDIRETTI MANTOVA: BUON LAVORO A NOSTRO ASSOCIATO ZAGHINI
CONSORZIO GRANA PADANO: ASSESSORE PAN: “CON ZAGHINI PASSAGGIO DI CONSEGNE NELLA CONTINUITÀ – REGIONE VENETO ACCANTO AI PRODUTTORI”
#100AZIENDEIN100GIORNIDOMANI ASSESSORE ROLFI IN PROVINCIA DI CREMONA
AZIENDA DON CAMILLO CONFAGRICOLTURA TARANTO: CONTINUEREMO A INVESTIRE SU TERRITORIO MASSAFRESE
TURISMO, MAGORNO(IV): “SPOT NON CONDIVISIBILE, MA LA CALABRIA NON HA NULLA DI MENO RISPETTO ALLE ALTRE REGIONI”
SPOT COMUNI LOCRIDE, CENTINAIO: INCOMPRENSIBILE, VA RITIRATO
LA LINCE TORNA NELL’ALTO GARDA, ASSESSORE ROLFI: NELLE NOSTRE FORESTE ATTENZIONE ALLA BIODIVERSITA’
ROLFI INCONTRA I DISTRETTI AGRICOLI MILANESI: AGRICOLTURA PERIURBANA FONDAMENTALE PER TUTELA AMBIENTE
LE SOCIE CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA E PIEMONTE RIUNITE PER LE ASSEMBLEE
DL SEMPLIFICAZIONE, ECCO IL TESTO DEFINITIVO INVIATO PER ESSERE BOLLINATO
AGRICOLTURA, PROCACCINI (FDI): COMMISSARIO UE RISPONDE A INTERROGAZIONE SU MERCATI AGROALIMENTARI ALL’INGROSSO
CONSORZI DI BONIFICA, UILA: STABILIZZAZIONE LAVORATORI DEL LAZIO ESEMPIO VIRTUOSO PER ALTRI CONSORZI
FAO: COLDIRETTI, CON COVID 1 MLN DI AFFAMATI IN PIU’ ANCHE IN ITALIA
MALTEMPO: ASSESSORE PAN, “AVEPA HA GIÀ AVVIATO IL CENSIMENTO DEI DANNI. COLPITI SOPRATTUTTO VIGNETI E COLTURE ESTENSIVE”
FASE 3, COLDIRETTI: DOMANI 15/7 PER EMERGENZA FAMIGLIE ECCO LE FATTORIE SOCIALI
CONFEURO: L’AGRICOLTURA OLTRE L’EMERGENZA, PIU’ INCENTIVI PER ATTRARRE DISOCCUPATI E GIOVANI
VINO: ALLEANZA ITALO-FRANCESE SUI MERCATI INTERNAZIONALI E SUL MERCATO INTERNO
COLDIRETTI: DOMANI 14/7 PER EMERGENZA FAMIGLIE ECCO LE FATTORIE SOCIALI CON BELLANOVA
CARO PREZZI. PIGNATONE (M5S): INDAGINI E SANZIONI PER EVENTUALI FENOMENI SPECULATIVI, NOSTRO DOVERE TUTELARE I CITTADINI
OGGI IN PUGLIA VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA BELLANOVA NELLA PROVINCIA DI BRINDISI
PATTO PER L’EXPORT PER RILANCIO MADE IN ITALY, GALLINELLA: 1,4 MLD PER IMPRESE
I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI
I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DEL SENATO. TUTTI GLI APPUNTAMENTI
MALTEMPO: COLDIRETTI, GRANDINATE KILLER FANNO STRAGE NEI CAMPI
DOMANI IN PUGLIA VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA BELLANOVA NELLA PROVINCIA DI BRINDISI
FASE 3: COLDIRETTI, ITALIA LEADER AGRITURISMO, E’ VACANZA CULT 2020 24MILA AZIENDE LUNGO LA PENISOLA TRA VERDE ED ENOGASTRONOMIA
XYLELLA: L’UE SI ACCINGE AD APPROVARE IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTRASTO AL BATTERIO
FASE 3: COLDIRETTI, ESTATE SENZA STRANIERI COSTA 12 MILIARDI
CIA, RICHIESTA PROROGA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IMPRENDITORI AGRICOLI
APICOLTURA, PAN A ZANONI: EVITI TERRORISMO AMBIENTALE. NEGLI ALVEARI DEL VENETO SOLO FOGLI DI CERA TESTATI DA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE
AGRICOLTURA, GAGNARLI (M5S): NUOVO PASSO AVANTI ALLA CAMERA VERSO LA SEMPLIFICAZIONE
RICCAGIOIA, ROLFI: AVANTI CON RILANCIO DEL SITO, SARÀ POLO AGRITECH. ARRIVATE QUATTRO PROPOSTE, ORA PROGETTI ESECUTIVI
ASSICA: DL RILANCIO, BENE GLI AIUTI PER L’ALLEVAMENTO DI SUINI, MA LA FILIERA SALUMI È LUNGA
VENDEMMIA VERDE’, ROLFI: PENSATA SOLO PER IGT DEL SUD, PRODUTTORI LOMBARDI NON LA USERANNO
DE BONIS: “INTERROGAZIONE A BELLANOVA PERCHÉ FERMI INGANNO DEL GRANO ‘NAZIONALIZZATO’”
LUPO: COLDIRETTI, CON AGGRESSIONE TURISTA A LECCE CRESCE ALLARME
PCM INCARICA DIRIGENTE – CONDANNATO DA CORTE CONTI A RISARCIRE LA STESSA PER 400MILA EURO – DI CURARE INVESTIMENTI SANITARI ED ENERGETICI. 4 GIORNI PRIMA DEL LOCKDOWN
CREA, PER LA PRESIDENZA SI GUARDA A CATIA BASTIOLI, L’INVENTRICE DEI SACCHETTI BIODEGRADABILI DA MATERIA AGRICOLA
AGRICOLTURA UE, CIA: GLI INTERVENTI DI SCANAVINO, VALLARDI, BLASI, DE CASTRO E BURTSCHER (DG AGRI)
CIA, BURTSCHER (DIRETTORE GENERALE DG AGRI): RENDERE PAC COMPATIBILE CON OBIETTIVI GREEN DEAL MA STATI MEMBRI RISPETTINO OBIETTIVI COMMISSIONE. NON FARE PASSI INDIETRO SU CLIMA E BIODIVERSITÀ
CIA, DE CASTRO: TROVARE PUNTO D’INCONTRO CON COMMISSIONE UE PER BILANCIO PAC EQUO E BEN DISTRIBUITO. ACCELERARE SU CONVERGENZA INTERNA
CIA, BLASI (MIPAAF): AUMENTA DOTAZIONE PRIMO PILASTRO MA IN CALO RISPETTO A 2014-2020. PER LO SVILUPPO RURALE UE METTE IN CAMPO 90 MLD MA RISORSE LIMITATE RISPETTO AD IMPORTANZA AGRICOLTURA
CIA, VALLARDI (COMAGRI SENATO): COVID HA MOSTRATO IMPORTANZA E CENTRALITÀ SETTORE AGRICOLO. ORA FAR VALERE IN UE LA QUALITÀ DEL NOSTRO MADE IN ITALY
VITICOLTURA REGIONE VENETO METTE A BANDO 11 MLN PER RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI
CIA, SCANAVINO: APPROCCIO OLISTICO GUIDI LE SCELTE NELLA POLITICA AGRICOLA EUROPEA. SOSTENIBILITÀ NON DEVE PESARE SULLA REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE
ASSALZOO, RINNOVATO ACCORDO CON IZSP PIEMONTE LIGURIA VALLE D’AOSTA
FASE 3: COLDIRETTI, IL 14/7 A ROMA FATTORIE SOCIALE PER ITALIA IN CRISI
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: IMPORT (I QUADRIMESTRE) CON CONTAGOCCE DA TOP BUYER GERMANIA E UK
VINITALY, QUESTIONE DI ETICHETTA: QUANDO IL DESIGN FA LA DIFFERENZA
B/OPEN, IL BIOLOGICO IN ITALIA PIÙ FORTE DEL COVID: CRESCONO OPERATORI, CONSUMI E SUPERFICI
B/OPEN, CONFAGRICOLTURA: DIMINUISCONO SUPERFICI IN CONCESSIONE
B/OPEN, COLDIRETTI: OCCORRE MAGGIORE SFORZO PER USCIRE DA ‘EQUIVOCO’
B/OPEN, AIAB: PIANO COLAO METTE AGRICOLTURA IN SECONDO PIANO
B/OPEN, ISMEA: GAP DI PREZZO TRA OLIO BIO E NON BIO È DEL 42%
VINO, VERONAFIERE LANCIA WINE2WINE EXHIBITION PER LA RIPARTENZA DEL MERCATO. TUTTI GLI INTERVENTI
VINO, OSS. VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: AD APRILE EXPORT EXTRAUE DIFFICILE PER L’ITALIA, IN LOCKDOWN PER LA FRANCIA
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: RIAPERTURA HORECA ITALIANA VALE 6,5 MLD DI EURO PER CONSUMI VINO
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: DAZI E INIZIO COVID-19 DECISIVI SU EXPORT EXTRA-UE NEL TRIMESTRE
VINITALY: IL VINO NELLA GDO NEL 1° QUADRIMESTRE. CRESCONO VENDITE PER LA TAVOLA DI CASA
VINO, INDAGINE VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: LOCKDOWN HA FRENATO CONSUMI ITALIANI, MA NEL POST COVID TUTTO TORNERÀ COME PRIMA
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
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