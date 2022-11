Ecomondo, Parmigiani (Confagricoltura): per sconfiggere la siccità dobbiamo innovare

La siccità non è piu’ un problema solamente estivo e l’Italia è in forte allarme per la carenza di acqua, che quest’anno ha dimostrato tutta la sua gravità. Lo ha sottolineato Giovanna Parmigiani della Giunta nazionale di Confagricoltura e componente del Consiglio ANBI, in un’intervista a Radio Uno Rai in collegamento da Ecomondo a Rimini, in cui ha ricordato come gli agricoltori da anni stiano denunciando l’emergenza che tocca nel vivo la produzione e tutto il settore primario.

“Già l’inverno scorso la mancanza di pioggia e neve avrebbe dovuto preoccupare. A marzo era evidente che il problema si stava aggravando, ed ora anche le coltivazioni autunno-vernine già le vediamo in sofferenza perché l’acqua non c’è. E anche se piove - ha precisato Giovanna Parmigiani - il suolo riesce a captare solamente l’11% della risorsa idrica, tutto il resto si disperde nella rete”. E’ fondamentale quindi per Confagricoltura realizzare infrastrutture irrigue efficienti e utilizzare gli invasi per stoccare l’acqua da utilizzare quando necessario. “Abbiamo bisogno di tante opere infrastrutturali, abbiamo bisogno di desalinizzatori e di dighe, la cui costruzione risale ormai agli anni ’70. Abbiamo bisogno di investire nell’innovazione. E non è una questione di costi – ha concluso la componente di Giunta di Confagricoltura – costa molto di più il danno ambientale causato da un’alluvione che il costo di una diga o la ristrutturazione delle reti idriche italiane”.