Economist: Coldiretti, ossessione pasta in Uk con +39% export

L’ossessione del periodico anglosassone The Economist per la pasta italiana rivela l’amore degli inglesi per il piatto più rappresentativo della dieta mediterranea come dimostra il balzo del 39% delle esportazioni nel 2022, nonostante la Brexit. E’ quanto afferma la Coldiretti, in riferimento alla scelta del settimanale di strumentalizzare la pasta italiana per raccontare le difficoltà del Governo britannico, sulla base dei dati Istat relativi ai primi sette mesi. La Gran Bretagna – conclude la Coldiretti - si colloca al quarto posto tra i maggiori acquirenti di pasta italiana nel mondo anche se spesso viene utilizzata con improbabili ricette come gli spaghetti alla bolognese a base di polpette di carne che sono tra i cibi preferiti dagli inglesi ma del tutto sconosciuti nel capoluogo emiliano.