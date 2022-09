Efsa, a guidare scelte consumatori al primo posto il costo, poi il gusto e l’origine. Agli ultimi posti Clima e Ambiente. Ecco la ricerca

EFSA, l'Agenzia per la sicurezza alimentare, redige un rapporto per stabilire quali sono le scelte dei consumatori davanti allo scaffale della spesa.

L'Eurobarometro speciale che esamina le percezioni e gli atteggiamenti degli europei nei confronti della sicurezza alimentare parla chiaro: al primo posto nel guidare le scelte di chi fa la spesa è il costo (54%) del prodotto, seguito dal gusto (51%) e dall'origine e sicurezza (46%). Poi il contenuto dei nutrienti. Agli ultimi posti e marginali il rispetto per l'ambiente e il clima.

L'indagine speciale Eurobarometro 2022 sulla sicurezza alimentare è stata condotta dalla rete Kantar nei 27 Stati membri dell'UE tra il 21 marzo e il 20 aprile 2022. Un totale di 26.509 intervistati provenienti da diversi gruppi sociali e demografici sono stati intervistati faccia a faccia a casa nella loro lingua madre. Nei paesi in cui non è stato possibile utilizzare solo interviste faccia a faccia a causa dell'impatto della COVID-19, le interviste online sono state utilizzate anche per integrare quelle faccia a faccia.

Di seguito i principali risultati della ricerca.

La sicurezza alimentare è tra i fattori più importanti che influiscono sulle decisioni di acquisto di cibo degli europei

▪ Il costo (54%) è selezionato più frequentemente dagli intervistati quando si tratta dei fattori più importanti al momento dell'acquisto cibo. Il gusto (51%) è al secondo posto, seguito dalla sicurezza alimentare e da dove proviene il cibo (entrambi il 46%);

▪ Seguono il contenuto di nutrienti (41%), mentre il impatto su ambiente e clima (16%) ed etica e le credenze (15%) sono le più basse per importanza;

▪ La percentuale di intervistati che menziona il costo come uno dei i fattori principali per l'acquisto di cibo sono aumentati in 21 UE Stati membri dal 2019 e di almeno il dieci percento punti a Malta (+17 punti percentuali), Cipro (+15 punti percentuali), Germania e Grecia (entrambi +10 pp). L'unica diminuzione notevole può essere osservato in Austria (-5 pp);

▪ In 23 paesi, è meno probabile che gli intervistati menzionino la sicurezza del cibo rispetto al 2019. Malta (-30 percento punti) si distingue per il calo maggiore di questa proporzione, seguito da Lussemburgo (-14 pp), Belgio, Germania e Portogallo (tutti -11 pp);

▪ Sette intervistati su dieci in tutta l'UE (70%) sono ‘personalmente interessati’ al tema della sicurezza alimentare.

La consapevolezza sui temi della sicurezza alimentare è alta

▪ Circa uno su cinque (21%) ha un livello molto alto di sensibilizzazione sui temi della sicurezza alimentare elencati nell'indagine (es. hanno sentito parlare di almeno 13 dei 15 argomenti elencati in l'indagine) e un ulteriore 17% ha un livello elevato di consapevolezza (cioè hanno sentito parlare da 10 a 12 argomenti);

▪ È molto probabile che gli intervistati abbiano sentito parlare di additivi come coloranti, conservanti o aromi utilizzati negli alimenti o bevande (70%), residui di pesticidi negli alimenti (65%), antibiotici, residui di ormoni o steroidi nella carne (63%) o malattie trovato negli animali (60%);

▪ Tra i 15 argomenti elencati, muffe velenose negli alimenti e colture foraggere (38%), uso delle nuove biotecnologie negli alimenti produzione, ad es. modifica del genoma (29%) o nanotecnologia applicato alla produzione alimentare (25%) è il più basso in termini di argomenti di cui gli intervistati hanno sentito parlare.

Residui di pesticida; residui di antibiotici, ormoni o steroidi; e gli additivi sono in cima alla lista delle preoccupazioni relative alla sicurezza alimentare

▪ Quando viene chiesto di pensare a problemi o rischi associati con il cibo e il mangiare (domanda non sollecitata sulle preoccupazioni), le preoccupazioni relative all'impatto sulla salute (20%) erano più frequenti menzionato spontaneamente dagli europei. Questo è stato seguito da preoccupazioni relative ai contaminanti (17%), qualità e shelf-life (15%), additivi (12%) e origine (10%). La cima la preoccupazione tra questi cinque variava tra i paesi dell'UE, però;

▪ Agli intervistati è stato inoltre presentato l'elenco della sicurezza alimentare argomenti di cui erano a conoscenza e hanno chiesto di selezionare quelli che li riguardava di più (domanda sollecitata su preoccupazioni). Residui di pesticidi negli alimenti (40%) e antibiotici, i residui di ormoni o steroidi nella carne (39%) sono in cima alla lista preoccupazioni relative alla sicurezza alimentare tra gli europei;

▪ Al contrario, un minor numero di europei si occupava di piante malattie (11%), uso delle nuove biotecnologie negli alimenti produzione (8%) e nanotecnologie applicate agli alimenti produzione (5%), che si classificano ai livelli più bassi in termini di preoccupazione tra i 15 possibili temi;

▪ Rispetto al 2019 ci sono stati alcuni cambiamenti nei livelli di preoccupazioni per alcuni dei temi di sicurezza alimentare testati nel indagine. Questo è particolarmente vero per le microplastiche trovate negli alimenti (+8 punti percentuali), dove la quota esprimere preoccupazione è aumentato in 25 delle 27 UE Stati membri. Al contrario, le preoccupazioni per l'ambiente gli inquinanti nel pesce, nella carne o nei prodotti lattiero-caseari sono stati i più grandi diminuzione in tutta l'UE (-9 pp).

La maggior parte degli europei è ugualmente preoccupata di avere una dieta salutare e dei rischi alimentari

▪ Più di quattro su dieci (46%) affermano di avere più o meno la stessa preoccupazione sia per una dieta sana che per i rischi alimentari. Circa tre su dieci (31%) sono più preoccupati seguire una dieta sana, mentre circa due su dieci (21%) lo sono più preoccupato per i rischi alimentari;

▪ In 22 paesi, la maggior parte degli intervistati afferma di sì hanno circa la stessa preoccupazione per entrambi avere una dieta sana e rischi alimentari;

▪ La percentuale di intervistati che dichiara di essere maggiore preoccupato per una dieta sana che per il cibo rischi è maggiore tra gli intervistati con un livello più alto di consapevolezza dei rischi alimentari (ovvero coloro che hanno sentito parlare almeno 13 delle 15 tematiche elencate nell'indagine) (34%) rispetto a tra coloro che hanno un livello di consapevolezza molto basso dei rischi alimentari (es. coloro che hanno sentito parlare di un massimo di due argomenti) (27%);

▪ Circa sei su dieci (61%) affermano di mangiare più frutta e verdure come uno dei comportamenti più importanti adottare per avere una dieta sana, seguita da mangiare meno grassi (45%) e mangiare/bere meno zuccheri (42%); In 21 Stati membri dell'UE, è più probabile che gli intervistati menzionino il consumo di più frutta e verdura come importante cosa da fare per avere una dieta sana. Questo è anche il prima risposta congiunta in Estonia e Finlandia (a fianco mangiare/bere meno zucchero). In Svezia e Paesi Bassi, mangiare/bere meno zucchero è il più citato. Gli intervistati in Portogallo sono più propensi a pensare che mangiare meno sale è importante, pur mangiando prodotti locali il cibo è la risposta migliore in Slovenia;

▪ La maggior parte degli intervistati pensa che sia ambientale problematiche (65%) e problematiche vegetali e problematiche e benessere degli animali (entrambi il 55%) hanno un forte impatto sulla salute umana (percezioni di One Health).

La televisione è la fonte più comune di informazioni sui rischi sul cibo; medici, scienziati che lavorano presso istituzioni pubbliche e le organizzazioni dei consumatori sono gli attori più affidabili

▪ Circa sei su dieci (61%) indicano la televisione, su un televisore o via Internet, come una delle loro principali fonti di informazione sui rischi alimentari, seguiti da scambi con la famiglia, amici, vicini o colleghi (44%) e internet motori di ricerca (37%);

▪ La televisione è la fonte di informazioni più selezionata rischi alimentari all'interno della fascia di età più anziana (72%) ed è anche tra le prime fonti all'interno della fascia di età più giovane (43%). Social media e blog online, simili ad altri online fonti quali i motori di ricerca internet e istituzionali siti web, è anche tra le fonti più selezionate all'interno la fascia di età più giovane (43%, contro il 10% della loro controparti più antiche);

▪ Più di otto intervistati su dieci si fidano in generale di professionisti e medici specialisti (89%), scienziati a lavoro in un'università o ricerca finanziata con fondi pubblici (82%) e organizzazioni dei consumatori (82%) come fonti di informazione sui rischi alimentari;

▪ Per quanto riguarda gli scienziati, il livello di fiducia per gli scienziati lavorando in una ricerca industriale o finanziata da privati il dato è inferiore (63%);

▪ I livelli di fiducia sono elevati anche per le istituzioni europee e nazionali autorità, con due terzi che indicano che si fidano di questi attori (entrambi 66%). Rispetto al 2019, entrambi hanno visto un aumento (+8 e +6 punti percentuali, rispettivamente);

▪ In 21 paesi, la quota di intervistati che si fidano dell'UE istituzioni come fonte di informazioni sui rischi alimentari ha in crescita rispetto al 2019, con gli incrementi maggiori osservati in Cechia (+24 punti percentuali), Malta (+17 pp) e Croazia e Polonia (entrambe +14 pp). L'unico notevole il calo si riscontra a Cipro (-4 pp), mentre questa proporzione rimane invariato in Bulgaria ed Estonia;

▪ In 21 Stati membri dell'UE, almeno sei su dieci hanno fiducia nazionali autorità come fonte di informazioni sui rischi legati agli alimenti. Interpellati in Svezia (92%) e Danimarca e Finlandia (entrambi l'89%) sono i più propensi a dare questa risposta. All'altra estremità della scala, indicando le proporzioni più basse questo può essere osservato in Croazia e Slovenia (entrambi 47%) e Polonia (54%);

Ci sono tre ragioni principali con cui le persone non interagiscono la sicurezza alimentare

▪ Circa quattro su dieci (41%) affermano di dare per scontato che il cibo venduto è sicuro come motivo per non prestare attenzione alle informazioni sulla sicurezza alimentare. Questi sono seguiti da tre su dieci (30%) che dichiarano di sapere abbastanza per evitare o mitigare i rischi alimentari e più di un quarto (27%) che menzionano che spesso trovano le informazioni sulla sicurezza alimentare molto tecniche e complesse;

▪ Sulle ragioni per cui non si presta attenzione alle informazioni sulla sicurezza alimentare, la proporzione di rispondenti che indicano come motivo il fatto che loro sappiano abbastanza per evitare o mitigare i rischi alimentari è maggiore tra coloro che hanno un livello più elevato di consapevolezza dei rischi alimentari (cioè aver sentito parlare di almeno 13 dei 15 argomenti elencati in l'indagine) (41%) rispetto a chi ha un punteggio molto basso livello di consapevolezza (ovvero aver sentito parlare di un massimo di due argomenti) (20%).

La consapevolezza dei diversi aspetti del sistema di sicurezza alimentare dell'UE è alto

▪ Almeno sette su dieci concordano sul fatto che ci siano dei regolamenti in atto in grado di assicurare che il cibo che mangiano sia sicuro (73%) e che, a decidere quanto potrebbe essere rischioso qualche cibo, l'UE si affida agli scienziati per avere consulenze esperte (70%);

▪ Inoltre, più di sei intervistati su dieci concordano sul fatto che l'UE e le autorità del loro paese responsabili per la sicurezza alimentare lavorano insieme (65%) e che l'UE ha una separato istituto che fornisce consulenza scientifica sulla sicurezza del cibo (61%).

È probabile che gli europei cambino la loro preparazione del cibo o comportamento di consumo in risposta a un incidente di intossicazione alimentare

▪ Quasi otto europei su dieci (78%) dichiarano di essere in grado di modificare la preparazione o il consumo degli alimenti se viene segnalato un incidente di intossicazione alimentare e le autorità consigliano di adottare misure precauzionali;

▪ Tra coloro che non cambieranno la preparazione del loro cibo o comportamento di consumo, la maggior parte indica il fatto che già preparano il cibo in quel modo consigliato (45%) come motivo. Inoltre, un quarto (25%) degli intervistati indica che tutti i tipi di alimenti coinvolgono qualche rischio ed è impossibile controllarli ed evitarli tutti come un motivo;

▪ Questo è seguito da quasi uno su cinque che ne menziona uno le seguenti come ragioni: sarebbero in grado di dire dall'aspetto, odore o sapore se il cibo è stato contaminato (19%), cambiare il loro comportamento farebbe poca o nessuna differenza per evitare il rischio, o che sono sani quindi il rischio non porrebbe loro alcun serio problema (entrambi il 18%).