Eima International, Agia Cia: Agricoltura 4.0 e Mediterraneo, crescita tecnologica è la chiave

Agia, l’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli ha voluto organizzare insieme a FederUnacoma una serie di webinar che anticipa la 44ma edizione di Eima International, spostata a causa della pandemia a febbraio 2021. L’Eima Digital Preview vuole essere un ponte verso la manifestazione attraverso una seri di Webinar. Il focus di oggi si è incentrato sull’agricoltura 4-0 e Mediterraneo: strategie per la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Gli interventi hanno visto la partecipazione di iscritti all’Agia. Sul tema delle ripercussioni delle tecnologie e della strategia sull’agricoltura è intervenuto Massimo Iannetta, responsabile Enea per le biotecnologie. Il professore ha sottolineato le prossime sfide globali e soprattutto europee: “Dovremo produrre di più con maggiore efficienza, ma sarà necessario valutare gli aspetti del cambiamento climatico, della sicurezza alimentare, della produzione etica, ma soprattutto del reddito degli agricoltori”.

Iannetta ribadisce la linea comune tracciata dall’UE: “La Commissione Europea, ha lanciato il programma New Green Deal e soprattutto il progetto Farm to fork, che prevede come obiettivi la riduzione dei pesticidi, dei fertilizzanti e degli antibiotici, diminuendo anche la perdita dei nutrienti del 50%. Il programma di ricerca e sviluppo Horizon Europe dedica una parte proprio al cibo, agricoltura e ambiente. Questo programma quadro vale 85 miliardi di euro.

La sfida per l’Europa riguarda la costruzione di un sistema agroalimentare robusto, che possa lavorare per consumatori e produttori. Ma come si raggiunge questo obiettivo? Innestando il sistema produttivo con i concetti di economia circolare. Questo è possibile sfruttando progetti innovativi per la crescita delle biomasse, utilizzando ad esempio nuovi materiali e farmaceutica avanzata: sostenibilità per la competitività”.

L’intervento di Rudy Marranchelli, vice presidente di Agia, ha centrato la questione innovazione: “Affrontiamo il tema dell’agricoltura 4.0. La nuova strategia europea è orientata alla sostenibilità e i giovani imprenditori agricoli sono chiamati alla sfida dell’utilizzo di meno risorse e del miglioramento dell’efficienza delle nostre aziende agricole. Abbiamo bisogno di ricerca e divulgazione. Quando parliamo di evoluzione tecnologica dobbiamo concentrarci sull’agricoltura di precisione. Penso ai big data che permettono di prevenire alcune patologie o di stabilire il perfetto fabbisogno delle piante. Solo così possiamo vincere la doppia sfida, produrre di più con meno risorse e ottenendo maggiore qualità e su queste sfide ci sentiamo pronti”.

Per Carmelo Allegra, presidente Agia della Sicilia, il processo di crescita tecnologica è la chiave: “Come cereagricoltore la meccanizzazione è stata sempre fondamentale, ma oggi grazie ai big data stiamo facendo grossi passi in avanti. La Tecnologia 4.0 ha difficoltà a diffondersi in certi luoghi. Per rafforzarla servono facilitatori, come studenti competenti e formati che si muovono sul territorio oppure come gli aiuti di stato e europei, che ci permetterebbero di crescere nel campo dell’agricoltura di precisione. Questa innovazione non può bastare, ma Crea può fare la sua parte”.

Enrico Calentini Agia Abruzzo ha concentrato il suo intervento sulle energie rinnovabili per le aree interne. “Con il fotovoltaico abbiamo un forte impatto sul territorio e questo tipo di strutture va superato. Per questo stiamo valutando impianti sospesi di tipo agri-fotovoltaico, che consentono di mantenere la produzione sotto i pannelli. La ricerca sottolinea addirittura un aumento della resa agricola. Il fotovoltaico tradizionale può essere utilizzato sulle strutture rurali, sfruttando anche le nuove batterie di accumulo e con le nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici aziendali”.

Alessandro Malavolti Presidente FederUnacoma ha raccomandato la salvaguardia della diversità dei prodotti italiani: “Dobbiamo ragionare sulla biodiversità, che va protetta rispetto alla standardizzazione. Per questo dobbiamo, nel Mediterraneo, sfruttare la tracciabilità, anche tramite sensori. Dal punto di vista industriale stiamo puntando alla robotizzazione, allargando il raggio anche nelle zone più impervie”.