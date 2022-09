Elezioni, Confagricoltura Alessandria: “L’agricoltura resti una priorità”

“Auguriamo all’esecutivo che scaturirà dal voto del 25 settembre un buon lavoro e ci complimentiamo con gli eletti nei collegi di Camera e Senato per la provincia di Alessandria, Riccardo Molinari, Enzo Amich, Paolo Zangrillo, e Federico Fornaro, eletto nel collegio Piemonte 2, per il risultato conseguito. Abbiamo avuto occasione di incontrarli personalmente durante il confronto organizzato da Confagricoltura Alessandria, lo scorso 12 settembre, alla vigilia dell’appuntamento elettorale e riteniamo ci siano le basi per una proficua collaborazione sui temi che coinvolgono lo sviluppo dell’agricoltura nel nostro territorio. A questi si aggiungono anche Luigi Marattin, Ivan Scalfarotto e Paolo Nicolò Romano”.

Sono le parole della presidente di Confagricoltura Alessandria, Paola Maria Sacco, dopo la chiusura delle urne.

“Auspichiamo che il nuovo esecutivo riconoscerà l’importanza di tutelare l’imprenditoria agricola, da sempre volano di sviluppo e crescita economica per il Paese. Tra le priorità che il prossimo governo dovrà affrontare, vi sono certamente la stabilizzazione del reddito degli agricoltori e l’incremento della potenzialità produttiva del comparto, per farsi garante della sicurezza alimentare a favore dei consumatori italiani ed europei. Il momento storico che stiamo affrontando, destabilizzato prima dalla pandemia e attualmente dal conflitto russo-ucraino, richiede un intervento deciso a supporto degli imprenditori e dei lavoratori della filiera, vessati dalle ripercussioni economiche legate al rincaro delle materie prime e al costo dell’energia. E’ necessario intervenire con ogni sforzo possibile per tutelare un settore nevralgico per la nostra economia”.

A livello territoriale, le priorità già espresse sono una politica coordinata di contenimento degli ungulati, a supporto dell’azione delle Regioni e delle Province; il sostegno alle imprese agricole verso la transizione ecologica ed energetica, nella quale l’agricoltura può e deve giocare un ruolo importante; il supporto agli accordi di filiera; le politiche di sviluppo delle aree rurali; gli investimenti strutturali sulla rete idrica per limitare gli sprechi.

“Assicuriamo fin da ora la nostra disponibilità al confronto e alla collaborazione con i rappresentanti nelle Istituzioni per individuare le soluzioni più adatte nell’ottica di una crescita comune”, conclude Sacco.