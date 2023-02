Elezioni regionali, Cia Lazio: pronti a lavorare in sinergia per lo sviluppo sostenibile dei territori

Cia Lazio esprime sinceri rallegramenti a Francesco Rocca per la netta vittoria e congratulazioni a tutti i nuovi consiglieri eletti. Siamo pronti, aggiunge Perfili, ad operare in sinergia per risolvere le principali criticità riscontrate da imprenditori e cittadini. Lo scenario che stiamo affrontando, destabilizzato prima dalla pandemia e poi dal conflitto russo-ucraino, richiede un intervento decisivo a supporto dell’intero tessuto produttivo sul quale pesano le ripercussioni economiche legate al rincaro delle materie prime ed al costo dell’energia. Ci aspettiamo tutti un rilancio su vari fronti: dalla sanità alla ricostruzione post-sisma, dal sostegno all’imprenditoria all’occupazione, passando per l’impulso alle infrastrutture, senza dimenticare il comparto agricolo che è di assoluto rilievo nel panorama laziale.

Questo è il momento di intervenire con tutti gli sforzi possibili per tutelare la nostra economia. Solo creando un proficuo dialogotra politica, istituzioni, associazioni edesponenti del panorama produttivo del Lazio si potrà davvero lavorare concretamente per il rilancio dei nostri territori e per salvaguardare le nostre imprese. Come CIA Lazio siamopronti a fare la nostra parte, certi del supportoistituzionale.

Sinceri auguri di buon lavoro al Presidente Rocca, alla sua futura compagine di governo e ai Consiglieri regionali tutti assicurando sin da ora tutta la collaborazione e il dialogo necessari affinché si possa lavorare insieme ebene per la nostra regione e per tutte le realtàche la rappresentano.