Elezioni, terremoto riconteggio: rischiano Bossi, Speranza fino a Mattia. Su sito Viminale ci sono ancora tutti

Roberto Speranza rischia di non essere eletto in Campania e così anche Aldo Mattia in Basilicata e Umberto Bossi in Lombardia. A prendere i loro posti sarebbe Forza Italia. Secondo Il Quotidiano del Sud infatti, il riconteggio sarebbe ancora in atto in otto situazioni e tra oggi e domani sarebbe atteso un risultato che non esclude nuove sorprese dell'ultima ora. Secondo il responsabile del Partito dei Radicali di Perugia Michele Guaitini, "Forza Italia potrebbe strappare un seggio al Pd. Ci sono 5294 voti di differenza ma arrivano rumors di consistenti differenze con i dati presenti nei verbali per cui la prendiamo in considerazione. Entrerebbe Guido Milanese e potrebbe uscire il ministro della Salute Roberto Speranza. Anche se il seggio per il Pd potrebbe anche saltare in Veneto salvando così l'attuale ministro della Salute .

In Basilicata invece due casi: uno che partirebbe dal riconteggio dei voti che riguardano la Calabria dove l'ultimo seggio con i resti è stato preso dal Centrodestra con il Centrosinistra non troppo lontano, 1795 voti di differenza. Nel caso in cui il centrosinistra riuscisse con il riconteggio a prendere il seggio - spiega Guaitini - avremmo una infinita serie di effetti a cascata. Enza Bruno Bossio del Pd conquisterebbe il seggio in Calabria dove lo perderebbe Elisa Scutellà del M5S. Infine in Basilicata Fdi perderebbe il seggio di Aldo Mattia e lo conquisterebbe Forza Italia con Michele Casino.

In Abruzzo infine, viene conteso l'ultimo seggio il terzo polo e il centrosinistra per 3660 voti. Qualora il centrosinistra riuscisse a strapparlo entrerebbe Stefania Di Padova del Pd a danno di Giulio Sottanelli di TP, il quale recupererebbe il proprio seggio in Umbria con Giacomo Leonelli al posto di Emma Pavanelli del M5S.

In Piemonte 1 perderebbe il seggio per il Pd Maria Cecilia Guerra e lo conquisterebbe Forza Italia con Immacolata Zurzolo. Infine in Lombardia 2 Bossi perderebbe il suo seggio a favore di Alessandra Todde del M5S che lascerebbe il suo posto in Sardegna alla Cherchi.

Attualmente sul sito Eligendo del Viminale, gli eletti sono ancora tutti al loro posto, da Speranza a Bossi passando per Mattia. Ma le lettere ancora non sono arrivate a tutti.