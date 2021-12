Embargo bielorusso al Made in Italy, De Meo (FI – PPE): No all’embargo, si al dialogo

«Credo che adesso più che mai – dichiara l'eurodeputato Salvatore De Meo - c’è bisogno di attivare tutta la diplomazia possibile per arginare una situazione che rischia di essere particolarmente dannosa per l’agroalimentare del nostro Paese e di diversi Stati membri dell'Unione europea, nonché di alcuni Paesi terzi. La decisione presa dal Premier bielorusso,Aleksandr Lukashenko, di istituire l’embargo,a partire da gennaio 2022, ai cibi del Made in Italy e di altri Paesi in risposta alle sanzioni ricevute in materia di immigrazione dall’UE, preoccupa e amareggia tutto il comparto, se si pensa che a fine 2021 l’esportazione di cibi italiani in Bielorussia raggiungerà un valore complessivo di 38 milioni di euro. Tra l'altro, cosa non da poco, - conclude De Meo - questa chiusura, se attuata, incrementerà inevitabilmente l’espansione di falsi prodotti alimentari in un mercato dove proprio la Bielorussia risulta essere tra i primi Stati più taroccatori di Made in Italy al mondo. È il momento di riprendere il dialogo ed imprimergli una valenza maggiore, evidenziando soprattutto come l’ambito agroalimentare poco c'entri con il motivo per il quale sono state applicate le sanzioni».

