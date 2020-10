Emendamento comparto ittico, ok Senato. Il presidente Comagri Gallinella: Ottima notizia per la pesca, norma che chiarisce alcune criticità per i lavoratori del settore

“Ottima notizia per la pesca, in particolare per la piccola pesca, l’approvazione in Senato dell’emendamento 43.0.7 del collega Girotto: frutto di un lavoro di squadra, e dell’impegno assiduo del ministro D’Incà e della ministro Catalfo, che ringrazio” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella, che aggiunge: “si tratta di una norma che chiarisce una volta per tutte il regime contributivo dei pescatori che svolgono la loro attività lavorativa esclusiva o prevalente su imbarcazioni di dimensioni inferiori a 10 tonnellate, ponendo fine, auspico, a contrasti applicativi che hanno generato in questi anni verbali e sanzioni capaci di affossare queste realtà, preziosissime, nell’ottica di una produzione Made in Italy e di qualità, nonché espressive della cultura e delle tradizioni di importanti zone costiere del nostro Paese. Personalmente – continua Gallinella – mi sono preso carico da più di un anno di questo problema, avendone compreso l’importanza ed ascoltando la voce dei territori: anche grazie all’impegno della consigliera regionale del Veneto, Erika Baldin, siamo riusciti a cogliere l’impatto che avrebbe avuto sulle cooperative della piccola pesca una interpretazione (sbagliata ed estemporanea) che a distanza di anni disconosceva per questi lavoratori il regime ‘speciale’ pensato per loro dal legislatore del 1958” – conclude Gallinella.

