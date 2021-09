Emergenza anziani, Anpa: “serve un piano nazionale”

“In Italia la popolazione anziana continua ad aumentare e mancano gli strumenti adatti per attuare una strategia nazionale vincente. Occorre tutelare diritti, garantire assistenza domiciliare, evitare la marginalizzazione sociale e investire sull’invecchiamento attivo. La presentazione di Monsignor Paglia al premier Draghi della Carta dei Diritti degli Anziani e dei Doveri della Società è un primo, importantissimo, passo avanti per tutelare questa fascia di età, spesso più fragile e dimenticata, tocca ora premere sull’acceleratore”. Lo ha detto Angelo Santori, Segretario dell’ANPA, l’associazione che riunisce i pensionati di Confagricoltura.

Sulla questione terza età, per l’Associazione occorre muoversi subito, evitando che questa emergenza diventi un problema endemico e irrisolvibile. A livello europeo, secondo una classifica redatta dall’United Nations Economic Commission for Europe, siamo solo al 17 posto per l’invecchiamento attivo. Diventa quindi prioritario adottare subito una strategia “win win” per consentire al nostro Paese di arrivare preparati al 2030, quando – secondo le proiezioni – gli over 65 saranno 20 milioni e 1 italiano ogni 12 sarà anziano e non autosufficiente.

“Dobbiamo essere capaci di cogliere tutte le opportunità del PNRR e accreditare, sostenendolo, il passaggio da una dimensione essenzialmente privata dell’assistenza ad un suo effettivo riconoscimento sociale, effettuando i conseguenti investimenti. Occorre – conclude Santori - puntare sulle cure domiciliari per le persone che hanno necessità di assistenza a lungo termine, per i disabili o i non autosufficienti, così come aumentare il numero dei geriatri. Solo così riusciremo a colmare il gap del grave ritardo strutturale italiano sui servizi domiciliari agli anziani e sul riconoscimento dei caregiver”.